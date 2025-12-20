Feyenoord verloor acht van de laatste elf officiële wedstrijden, maar dat waren volgens trainer Robin van Persie niet allemaal terechte nederlagen. Op de persconferentie sparde Van Persie daarover met Martijn Krabbendam (Voetbal International), terwijl de trainer beweerde dat Mikos Gouka (Algemeen Dagblad) ‘geniet’ van de slechte vorm van Feyenoord.

Van Persie krijgt van Krabbendam de vraag of de reeks ‘net zo goed de andere kant’ had kunnen opvallen. “Ja. Tegen NEC hadden we 4-0 voor moeten staan met de rust, vind je niet?” Daarop antwoordt Krabbendam: “Ja, dan had het ook 4-6 kunnen zijn na rust. Je kunt uit elke wedstrijd wel een verhaal halen.” Daar is Van Persie het mee eens. Is het dan wel of geen pure pech is? “Het is de combinatie van kansen creëren en ze niet benutten, en op bepaalde momenten te makkelijk goals tegen krijgen.”

“In het begin van het seizoen lukte dat verdedigend juist heel goed. Toen wonnen we wedstrijden met 1-0 of 2-1 en trokken we ze over de streep. Toen was er weer kritiek dat het sprankelender moest. Dat snap ik allemaal. Maar uiteindelijk ging het toen en gaat het nu om winnen. Het is niet alleen pech. Die kansen moeten er ook gewoon vaker in, daar werken we aan. Maar om te zeggen dat wij al die wedstrijden terecht hebben verloren…”

Daarna spreekt hij een andere journalist in de zaal aan, Mikos Gouka. “Hoeveel waren het er, acht? Dat weet jij Mikos, vertel het maar. Daar geniet je van hè, of niet?” Om er vervolgens aan toe te voegen: “Het is gewoon een vraag. Ik mag toch ook weleens een vraag stellen? Acht wedstrijden is inderdaad te veel, dat weten we. Maar het is niet zo dat we al die wedstrijden terecht verloren hebben, of vind je van wel, Martijn?”

Volgens Krabbendam ‘verlies je altijd terecht’. Dat verbaast de trainer. “Vind je dat? Echt? Dat vind ik te makkelijk.” De journalist legt uit: “Had je het maar moeten omdraaien en je kansen moeten benutten. Dan verlies je dus terecht.” Van Persie herhaalt: “Vind je dat echt?” Als Krabbendam dat bevestigt, zegt Van Persie dat hij daar anders tegenaan kijkt. “Het spelbeeld, de kansen die je creëert en weggeeft, spelen daarin wel degelijk een rol. Maar uiteindelijk geldt ook: als je je kansen niet benut, verlies je.”