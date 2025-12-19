Robin van Persie heeft 'heel positieve' signalen ontvangen in de afgelopen dagen. De trainer van Feyenoord heeft niet het gevoel dat hij op de schopstoel zit. Integendeel: Van Persie voelt veel steun en heeft zelf ook het geloof in zijn eigen kwaliteiten.
"Die signalen waren heel positief. Dan heb ik het over de spelers, de directie en de mensen eromheen. Ik voel veel steun en begrip. Dat geeft mij heel sterk het gevoel – en dat is ook mijn eigen overtuiging – dat we dit samen gaan doen en samen gaan omdraaien", zegt Van Persie op de wekelijkse persconferentie. Hij vindt het 'helemaal niet moeilijk' om het geloof te houden dat hij de juiste man is op de juiste plaats. "Omdat ik daarin geloof. Ik geloof in de club, ik geloof in mezelf en ik geloof in de spelers. Dat maakt het niet lastig.”
Desgevraagd wil Van Persie niet toelichten wat hij zelf beter had kunnen doen. “Nee, dat is niet iets wat ik in de media ga bespreken. Dat doe ik op gepaste momenten en vooral met elkaar. We zitten in een lang proces waarin dingen goed gaan en waarin dingen beter kunnen. Die bespreek ik op verschillende manieren: met de spelers, met de directie en met de mensen eromheen. Dat werkt goed.”
Van Persie maakte midden in het afgelopen seizoen de overstap van sc Heerenveen naar Feyenoord, nog voordat hij een volledig jaar op het hoogste niveau had getraind. Had hij liever niet wat meer ervaring gehad, voordat hij de stap naar Feyenoord maakte? “Nee, absoluut niet. Ik voel me hier op mijn plek en ik voel me hier thuis. In goede tijden, maar ook in mindere tijden, voel ik dat ik de juiste man ben voor deze functie. Ik denk dat ik dat samen met mijn staf elke dag laat zien. En nu is het aan ons om dit om te draaien.”
“Er zijn wel een aantal oorzaken", zegt hij over de moeilijke periode waarin Feyenoord zich bevindt. "Als je kijkt naar de tegengoals die we krijgen, dan is het typerend voor de fase waarin we zitten. De tegenstander krijgt drie kansen en die zijn meteen drie keer raak", doelt hij op de bekernederlaag tegen sc Heerenveen (2-3). "Tegelijkertijd creëren wij in vrijwel elke wedstrijd genoeg kansen. Dan zit je in de hoek waar de klappen vallen op dit moment. Ik probeer er niet zo zwart-wit naar te kijken, ik probeer vooral te kijken: wat gebeurt er nou, hoe krijgen wij de tegengoals? We krijgen te makkelijk goals tegen en daarin moet het beter, te beginnen bij mezelf. Ik moet de spelers nóg beter voorbereiden op alle mogelijke scenario’s."
Gelukkig dat iedereen super positief is tegen Robin van Persie. Hij kreeg zoveel positieve signalen binnen dat hij zich gesterkt voelt om te blijven.Er is helemaal geen crisis. Okee af en toe een nederlaag en geen EL league, geen beker en geen landskampioenschap, maar het gaat super goed.En zolang iedere feijenoorder super positief is over de trainer komt dat ook wel goed. Storm in een glas water al die negatieve berichten.
Van Persie snapt er helemaal niets van. Als je nou gewoon zegt dat het totaal niet goed gaat en dat je maar een beginnende trainer bent die te weinig voetbalknow-how in huis heeft, of je zegt (dat is nog beter) ronduit dat je eigenlijk nog een paar jaar bij Heerenveen had moeten blijven, dan werd je tenminste nog serieus genomen. Door zijn houding en opmerkingen krijg je zo'n reacties als van Hanegem gaf, die zich hardop afvroeg of van Persie denkt dat iedereen achterlijk is. Ben gewoon eens eerlijk joh. Dat geacteer brengt niks.
Of hij er helemaal niets van snapt durf ik niet te zeggen (en is ook iets te kort door de bocht). Hij heeft voldoende ervaring als speler onder geweldige trainers. Wat wel blijkt is dat hij op dit moment - door ervaring, karakter of situatie - niet in staat is om het over te brengen naar het opgestelde team (of de gehele selectie). Natuurlijk, hij is niet de enige in de staf, maar hij is eindverantwoordelijk als coach.
Wederom een grote voetballer die imagoschade oploopt door (te) vroeg in het trainersvak te stappen bij een topclub. Had gewoon nog 1 of 2 jaar bij Heerenveen moeten blijven en daarna de stap naar Feyenoord moeten maken.
Iedere trainer wordt afgerekend op de resultaten. Momenteel zijn de resultaten van Van Persie ronduit slecht en wat hij ervan vindt is eigenlijk niet relevant want als de resultaten slecht blijven komt er toch het moment dat hij ontslagen gaat worden net zoals Heitinga bij Ajax gebeurd is en mogelijk ook met Slot gaat gebeuren. Eens houd het geduld op als de resultaten slecht blijven zowel bij het bestuur als bij de supporters en zou hij die steun gaan verliezen.
