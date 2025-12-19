Robin van Persie heeft 'heel positieve' signalen ontvangen in de afgelopen dagen. De trainer van Feyenoord heeft niet het gevoel dat hij op de schopstoel zit. Integendeel: Van Persie voelt veel steun en heeft zelf ook het geloof in zijn eigen kwaliteiten.

"Die signalen waren heel positief. Dan heb ik het over de spelers, de directie en de mensen eromheen. Ik voel veel steun en begrip. Dat geeft mij heel sterk het gevoel – en dat is ook mijn eigen overtuiging – dat we dit samen gaan doen en samen gaan omdraaien", zegt Van Persie op de wekelijkse persconferentie. Hij vindt het 'helemaal niet moeilijk' om het geloof te houden dat hij de juiste man is op de juiste plaats. "Omdat ik daarin geloof. Ik geloof in de club, ik geloof in mezelf en ik geloof in de spelers. Dat maakt het niet lastig.”

Desgevraagd wil Van Persie niet toelichten wat hij zelf beter had kunnen doen. “Nee, dat is niet iets wat ik in de media ga bespreken. Dat doe ik op gepaste momenten en vooral met elkaar. We zitten in een lang proces waarin dingen goed gaan en waarin dingen beter kunnen. Die bespreek ik op verschillende manieren: met de spelers, met de directie en met de mensen eromheen. Dat werkt goed.”

Van Persie maakte midden in het afgelopen seizoen de overstap van sc Heerenveen naar Feyenoord, nog voordat hij een volledig jaar op het hoogste niveau had getraind. Had hij liever niet wat meer ervaring gehad, voordat hij de stap naar Feyenoord maakte? “Nee, absoluut niet. Ik voel me hier op mijn plek en ik voel me hier thuis. In goede tijden, maar ook in mindere tijden, voel ik dat ik de juiste man ben voor deze functie. Ik denk dat ik dat samen met mijn staf elke dag laat zien. En nu is het aan ons om dit om te draaien.”

Oorzaken voor verval Feyenoord

“Er zijn wel een aantal oorzaken", zegt hij over de moeilijke periode waarin Feyenoord zich bevindt. "Als je kijkt naar de tegengoals die we krijgen, dan is het typerend voor de fase waarin we zitten. De tegenstander krijgt drie kansen en die zijn meteen drie keer raak", doelt hij op de bekernederlaag tegen sc Heerenveen (2-3). "Tegelijkertijd creëren wij in vrijwel elke wedstrijd genoeg kansen. Dan zit je in de hoek waar de klappen vallen op dit moment. Ik probeer er niet zo zwart-wit naar te kijken, ik probeer vooral te kijken: wat gebeurt er nou, hoe krijgen wij de tegengoals? We krijgen te makkelijk goals tegen en daarin moet het beter, te beginnen bij mezelf. Ik moet de spelers nóg beter voorbereiden op alle mogelijke scenario’s."