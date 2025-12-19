Live voetbal

Van Persie voelt niet dat hij op de schopstoel zit bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
19 december 2025, 15:07

Robin van Persie heeft 'heel positieve' signalen ontvangen in de afgelopen dagen. De trainer van Feyenoord heeft niet het gevoel dat hij op de schopstoel zit. Integendeel: Van Persie voelt veel steun en heeft zelf ook het geloof in zijn eigen kwaliteiten.

"Die signalen waren heel positief. Dan heb ik het over de spelers, de directie en de mensen eromheen. Ik voel veel steun en begrip. Dat geeft mij heel sterk het gevoel – en dat is ook mijn eigen overtuiging – dat we dit samen gaan doen en samen gaan omdraaien", zegt Van Persie op de wekelijkse persconferentie. Hij vindt het 'helemaal niet moeilijk' om het geloof te houden dat hij de juiste man is op de juiste plaats. "Omdat ik daarin geloof. Ik geloof in de club, ik geloof in mezelf en ik geloof in de spelers. Dat maakt het niet lastig.”

Desgevraagd wil Van Persie niet toelichten wat hij zelf beter had kunnen doen. “Nee, dat is niet iets wat ik in de media ga bespreken. Dat doe ik op gepaste momenten en vooral met elkaar. We zitten in een lang proces waarin dingen goed gaan en waarin dingen beter kunnen. Die bespreek ik op verschillende manieren: met de spelers, met de directie en met de mensen eromheen. Dat werkt goed.”

Van Persie maakte midden in het afgelopen seizoen de overstap van sc Heerenveen naar Feyenoord, nog voordat hij een volledig jaar op het hoogste niveau had getraind. Had hij liever niet wat meer ervaring gehad, voordat hij de stap naar Feyenoord maakte? “Nee, absoluut niet. Ik voel me hier op mijn plek en ik voel me hier thuis. In goede tijden, maar ook in mindere tijden, voel ik dat ik de juiste man ben voor deze functie. Ik denk dat ik dat samen met mijn staf elke dag laat zien. En nu is het aan ons om dit om te draaien.”

Oorzaken voor verval Feyenoord

“Er zijn wel een aantal oorzaken", zegt hij over de moeilijke periode waarin Feyenoord zich bevindt. "Als je kijkt naar de tegengoals die we krijgen, dan is het typerend voor de fase waarin we zitten. De tegenstander krijgt drie kansen en die zijn meteen drie keer raak", doelt hij op de bekernederlaag tegen sc Heerenveen (2-3). "Tegelijkertijd creëren wij in vrijwel elke wedstrijd genoeg kansen. Dan zit je in de hoek waar de klappen vallen op dit moment. Ik probeer er niet zo zwart-wit naar te kijken, ik probeer vooral te kijken: wat gebeurt er nou, hoe krijgen wij de tegengoals? We krijgen te makkelijk goals tegen en daarin moet het beter, te beginnen bij mezelf. Ik moet de spelers nóg beter voorbereiden op alle mogelijke scenario’s."

Denk je dat Van Persie nog de juiste man is voor Feyenoord?

Laden...
103 stemmen

Robin van Persie Johan Derksen Realtimes

Vandaag Inside zou ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord onaanvaardbaar vinden

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Quinten Timber Anis Hadj Moussa FCSB Feyenoord

Feyenoord-fans ergeren zich aan post van Anis Hadj Moussa in Johan Cruijff ArenA

  • Gisteren, 18:56
  • Gisteren, 18:56
Ismael Saibari van PSV en Anis Hadj Moussa van Feyenoord

Alle Eredivisie-spelers die uitkomen op de Afrika Cup

  • Gisteren, 17:00
  • Gisteren, 17:00
FrankdeG
363 Reacties
32 Dagen lid
1.271 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Gelukkig dat iedereen super positief is tegen Robin van Persie. Hij kreeg zoveel positieve signalen binnen dat hij zich gesterkt voelt om te blijven.Er is helemaal geen crisis. Okee af en toe een nederlaag en geen EL league, geen beker en geen landskampioenschap, maar het gaat super goed.En zolang iedere feijenoorder super positief is over de trainer komt dat ook wel goed. Storm in een glas water al die negatieve berichten.

De kikker
342 Reacties
981 Dagen lid
516 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Gewoon rustig de tijd geven. Coaching is een ervaringsvak dus hij moet minimaal 3 jaar de tijd krijgen om het te laten zien.

Docker
421 Reacties
32 Dagen lid
1.077 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Van Persie snapt er helemaal niets van. Als je nou gewoon zegt dat het totaal niet goed gaat en dat je maar een beginnende trainer bent die te weinig voetbalknow-how in huis heeft, of je zegt (dat is nog beter) ronduit dat je eigenlijk nog een paar jaar bij Heerenveen had moeten blijven, dan werd je tenminste nog serieus genomen. Door zijn houding en opmerkingen krijg je zo'n reacties als van Hanegem gaf, die zich hardop afvroeg of van Persie denkt dat iedereen achterlijk is. Ben gewoon eens eerlijk joh. Dat geacteer brengt niks.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
735 Reacties
1.179 Dagen lid
5.106 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Of hij er helemaal niets van snapt durf ik niet te zeggen (en is ook iets te kort door de bocht). Hij heeft voldoende ervaring als speler onder geweldige trainers. Wat wel blijkt is dat hij op dit moment - door ervaring, karakter of situatie - niet in staat is om het over te brengen naar het opgestelde team (of de gehele selectie). Natuurlijk, hij is niet de enige in de staf, maar hij is eindverantwoordelijk als coach.

the furyan
50 Reacties
22 Dagen lid
83 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

waar waren al die praatjesmakers toen die spetterende overwinningen er waren? Komt goed ik heb vertrouwen in Van Persie

Docker
421 Reacties
32 Dagen lid
1.077 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ja waar was jij zondag?

LesserMagic
29 Reacties
1.179 Dagen lid
128 Likes
LesserMagic
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wederom een grote voetballer die imagoschade oploopt door (te) vroeg in het trainersvak te stappen bij een topclub. Had gewoon nog 1 of 2 jaar bij Heerenveen moeten blijven en daarna de stap naar Feyenoord moeten maken.

Voetbalfanaat
526 Reacties
1.119 Dagen lid
2.921 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Iedere trainer wordt afgerekend op de resultaten. Momenteel zijn de resultaten van Van Persie ronduit slecht en wat hij ervan vindt is eigenlijk niet relevant want als de resultaten slecht blijven komt er toch het moment dat hij ontslagen gaat worden net zoals Heitinga bij Ajax gebeurd is en mogelijk ook met Slot gaat gebeuren. Eens houd het geduld op als de resultaten slecht blijven zowel bij het bestuur als bij de supporters en zou hij die steun gaan verliezen.

Neesje
1.671 Reacties
1.179 Dagen lid
8.801 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien kan Dick hem adviseren net als toen bij Gio .

Geus
185 Reacties
992 Dagen lid
711 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Iig eens melden dat die buitenspelers eens wat minder naar binnen moeten trekken. Zij hebben er toch een spits voor?

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

