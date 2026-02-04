stapte deze winter al na een halfjaar over van Napoli naar de Turkse grootmacht Galatasaray. In gesprek met ESPN vertelt de Oranje-international dat Antonio Conte de reden is waarom hij zo snel al is vertrokken uit Italië: "Het klikte gewoon niet lekker met de trainer."

Napoli trok afgelopen zomer de portemonnee om Lang over te nemen van PSV, waarmee hij in de afgelopen twee seizoenen kampioen van Nederland werd. Liefst 25 miljoen euro mocht de penningmeester van de Eindhovenaren bijschrijven. In de eerste seizoenshelft kwam Lang tot achttien wedstrijden in de Serie A (waarvan zeven als basisspeler), eentje in de Coppa Italia en vijf in de Champions League. Daarin was hij betrokken bij drie doelpunten (één goal, twee asssits). Anderhalve week geleden vertrok hij echter alweer naar Galatasaray, dat hem voor de rest van het seizoen huurt en Lang in de zomer voor 20 miljoen euro definitief kan overnemen.

Lang belt dinsdagavond in tijdens de Transfer Deadline Show op ESPN en geeft tekst en uitleg bij zijn snelle vertrek uit Italië. "Waarom ik hieraan toe was? Dat spreekt denk ik voor zich. Hoe ga ik dat op een normale manier zeggen?", begint de vleugelspeler. "Doe maar zoals je het altijd zegt", moedigt Hans Kraay junior hem aan vanuit de studio. Lang blijft diplomatiek, maar draait er niet omheen: "Het klikte gewoon niet lekker met de trainer, laten we het daar op houden voor dit moment." Heeft dat niet ook een beetje aan Lang zelf gelegen?, wil Kraay weten. "Ik weet dat jullie dat in Nederland vaak denken, maar op een dag wordt het nog wel... Voor nu heb ik gewoon heel veel respect voor de club waar ik onder contract sta. Ik heb met bijna alle mensen binnen de club een goede band opgebouwd."

'Ik was zijn aankoop, daar was ik zelf ook verrast over'

Presentator (en Galatasaray-supporter) Yordi Yamali vraagt door: "Heeft Conte zich tijdens jouw transfer dan anders voorgedaan? Hoe kan het dat het zó botst in zo'n korte tijd?" Lang tast in het duister: "Geen idee. Ik was ook eigenlijk zijn aankoop, dus ik was daar zelf ook verrast over. Maar het is geweest, ik ben heel blij dat ik hier ben."

'Je moet eerlijk worden behandeld, dat gevoel had ik totaal niet'

Het heeft overigens wel even geduurd voordat hij overtuigd was van de stap naar Galatasaray, zegt Lang: "De club spreekt natuurlijk voor zich. Heel groot. Maar ik had eerst echt iets van: ik ben niet iemand die na een half jaar al weg gaat. Dat heb ik ook bij de club aangegeven, die wilden ook totaal niet dat ik wegging. Negen van de tien mensen, laat ik dat zeggen. Ik lag goed in de groep en trainde goed. In de minuten die ik kreeg werd er in de media altijd slecht over mij gesproken, maar daar was ik het totaal niet mee eens. Met de speelstijl waarin wij speelden denk ik dat ik het eigenlijk gewoon wel goed heb gedaan. Mijn rendement moet wel omhoog, ok, maar je moet ook eerlijk worden behandeld. Dat gevoel had ik totaal niet. Ik wilde eerst vechten, maar er komt ook een WK aan in de zomer. Voor mij was dit echt een keuze die onder andere daarop gericht was", besluit Lang het onderwerp.