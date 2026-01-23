Live voetbal 10

Opvallend: netto salaris Noa Lang bij Galatasaray ligt direct op straat

Noa Lang
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
23 januari 2026, 20:13

Noa Lang speelt in ieder geval het komende halfjaar op huurbasis bij Galatasaray, waar de aanvaller op zoek gaat naar meer speelminuten dan hij bij Napoli kreeg. Cim Bom Bom presenteerde de Nederlander vrijdagavond via de officiële kanalen en deelde daarbij de nodige details van de deal, waaronder het salaris van Lang.

De Turkse topclub maakt een huursom van twee miljoen euro over aan Napoli voor Lang en heeft aan het einde van het seizoen een koopoptie bedongen. Die clausule bedraagt naar verluidt zo’n dertig miljoen euro.

Salaris Noa Lang bij Galatasaray

In het persbericht deelt Galatasaray zelfs het netto salaris van Lang, die 1,75 miljoen euro gaat verdienen bij de Turkse grootmacht.

Lang verliet PSV afgelopen zomer voor een bedrag van circa 28 miljoen euro. De voormalig Ajacied ging met hoge verwachtingen naar Napoli, waar hij hoopte door te breken in de Serie A. Dat avontuur is tot dusverre uitgelopen op een regelrechte teleurstelling.

In totaal kwam Lang tot 21 optredens voor Napoli, waarvan zeven als basisspeler in de Serie A. Elf keer viel hij in en drie keer bleef hij negentig minuten aan de kant. Zijn bijdrage bleef beperkt tot één doelpunt.

Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4
2022/2023
Club Brugge
33
9

Meer info

Stand Süper Lig 2025/2026

Süper Lig
GS
DS
PT
1
Galatasaray
18
27
43
2
Fenerbahçe
18
26
42
3
Trabzonspor
19
15
41
4
Göztepe
18
14
35
5
Beşiktaş
18
9
32

Complete Stand

