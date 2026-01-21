Het Italiaanse avontuur van komt al na een half seizoen (in ieder geval tijdelijk) ten einde. Verschillende bronnen melden dat Napoli een akkoord heeft bereikt met Galatasaray over een huurdeal met optie tot koop over de Oranje-international.

Napoli betaalde afgelopen zomer een bedrag van 25 miljoen euro aan PSV om Lang naar de Serie A te halen. In Italië was de buitenspeler echter nauwelijks beslissend: in 27 wedstrijden, waarvan negen als basisspeler, kwam hij niet verder dan één doelpunt en twee assists.

Artikel gaat verder onder video

Lang gaat zijn loopbaan vervolgen in de Turkse Süper Lig, zo melden onder meer transferjournalisten Matteo Moretto en Fabrizio Romano. Galatasaray zal een huursom van twee miljoen euro aan Napoli overmaken om de Oranje-international voor een half jaar te huren. Komende zomer zou Lang dan voor 30 miljoen euro definitief kunnen overstappen naar Cim Bom Bom.

Romano voegt daaraan toe dat Lang, als hij inderdaad een permanente transfer naar Galatasaray zou gaan maken, bovendien een hoger salaris zal ontvangen dan bij Napoli het geval was.