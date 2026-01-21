Live voetbal

'Noa Lang verruilt Napoli voor Galatasaray: huur met optie tot koop'

Noa Lang Napoli
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
21 januari 2026, 23:23

Het Italiaanse avontuur van Noa Lang komt al na een half seizoen (in ieder geval tijdelijk) ten einde. Verschillende bronnen melden dat Napoli een akkoord heeft bereikt met Galatasaray over een huurdeal met optie tot koop over de Oranje-international.

Napoli betaalde afgelopen zomer een bedrag van 25 miljoen euro aan PSV om Lang naar de Serie A te halen. In Italië was de buitenspeler echter nauwelijks beslissend: in 27 wedstrijden, waarvan negen als basisspeler, kwam hij niet verder dan één doelpunt en twee assists.

Lang gaat zijn loopbaan vervolgen in de Turkse Süper Lig, zo melden onder meer transferjournalisten Matteo Moretto en Fabrizio Romano. Galatasaray zal een huursom van twee miljoen euro aan Napoli overmaken om de Oranje-international voor een half jaar te huren. Komende zomer zou Lang dan voor 30 miljoen euro definitief kunnen overstappen naar Cim Bom Bom.

Romano voegt daaraan toe dat Lang, als hij inderdaad een permanente transfer naar Galatasaray zou gaan maken, bovendien een hoger salaris zal ontvangen dan bij Napoli het geval was.

0 reacties

Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4
2022/2023
Club Brugge
33
9

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
21
27
49
2
Milan
21
18
46
3
Napoli
21
14
43
4
Roma
21
14
42
5
Juventus
21
15
39

Complete Stand

