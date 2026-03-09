Live voetbal 5

Wesley Sneijder: 'Ik ben benaderd door Ajax en Cruijff'

Wesley Sneijder met op de achtergrond het logo van Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
9 maart 2026, 21:30   Bijgewerkt: 21:37

Wesley Sneijder is de aanhoudende geruchten over zijn vermeende 'open sollicitatie' bij Ajax meer dan zat. De oud-international schoof maandagavond aan bij het programma Rondo van Ziggo Sport en maakte daar duidelijk dat de vork anders in de steel zit dan vaak wordt gesuggereerd. Volgens Sneijder is het niet hijzelf, maar de club die het eerste contact heeft gezocht voor een mogelijke functie in de Johan Cruijff ArenA.

De recordinternational van het Nederlands elftal merkt dat de berichtgeving over zijn mogelijke terugkeer bij Ajax hem begint tegen te staan. "Het begint mij nu ook wel lichtelijk te irriteren. Het staat elke keer weer overal en het lijkt net alsof ik elke keer een open sollicitatie houd", klinkt het uit de mond van de oud-middenvelder. 

Sneijder stoort zich aan de beeldvorming

Sneijder legt uit dat er wel degelijk gesprekken hebben plaatsgevonden, maar dat het initiatief niet bij hem lag. "In tegendeel: ik ben daarna benaderd. Ik heb gezegd wat ik eventueel graag zou willen doen en ik heb met de club gesproken", aldus Sneijder.

Wachten op een reactie vanuit de clubleiding

Hoewel er contact is geweest tussen Sneijder en de technische leiding van de Amsterdammers, ligt de bal momenteel niet bij de oud-speler. "Daarna heb ik contact gehad met Jordi. Die zou bij mij terugkomen. Dat is nog niet gebeurd en ik wacht daar rustig op", besluit Sneijder over de huidige status van de gesprekken.

Vind jij dat Wesley Sneijder een positieve invloed kan hebben op de spelersgroep van Ajax?

