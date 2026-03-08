Ajax-verdediger maakte zaterdag bepaald geen beste beurt in het uitduel bij FC Groningen, zo klinkt het in de nabeschouwing bij ESPN. De Kroaat stond bij de 1-0 van Thom van Bergen totaal niet in positie en ging ook bij beide treffers van Oskar Zawada, die de eindstand op 3-1 bepaalde, niet vrijuit.

Sutalo vormde in de Euroborg een centraal duo met Youri Baas. Er waren amper vijf minuten gespeeld toen een splijtende pass van (nota bene) Ajax-huurling Dies Janse hem in de problemen bracht. Van Bergen liep uit de rug van Sutalo en schoot via de uitkomende Ajax-doelman Maarten Paes de 1-0 tegen de touwen. Ajax kwam via Davy Klaassen voor rust nog wel terug tot 1-1, maar twee treffers van Zawada deden de Amsterdammers uiteindelijk de das om. Bij de eerste werd de Pool in de zestien verdedigd door diezelfde Klaassen terwijl Sutalo iets verderop lucht stond te dekken, zijn tweede maakte hij door een perfect aangesneden voorzet van Thijmen Blokzijl tegendraads binnen te koppen.

Tijdens de nabeschouwing leggen ESPN-presentator Pascal Kamperman en analist Kenneth Perez de vinger op de zere plek. "Ik zat net nog even naar die tweede tegengoal te kijken, Sutalo is alles en iedereen kwijt. Die heeft geen idee waar hij staat." Perez beaamt dat, maar zag hetzelfde ook verkeerd gaan bij de 1-1 van Klaassen. "Daar waren de Groningen-verdedigers de spelers van Ajax ook helemaal kwijt."

Het past in een breder plaatje, betoogt Perez vervolgens. "Dit is wat we vaker zien; dat er eigenlijk niet écht verdedigd wordt. Wat doen de meeste verdedigers? Kijk: oriëntatie is een groot goed. Als je alleen maar oog voor de bal hebt en geen idee hebt waar je tegenstander heenloopt of beweegt, of dat je je niet oriënteert... dan kan je verrast worden. Dat gebeurt heel vaak. Soms wordt het geen goal, maar nu wel en dan schenken we daar geen aandacht aan. Maar als je boven zit te kijken: het gebeurt misschien wel vijftien keer in een wedstrijd", besluit de Deen.