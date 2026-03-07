Grim roept Berghuis tot de orde na wissel: 'Niet doen!'

Een opmerkelijk moment tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (3-1). Na de wissel van probeerde de aanvaller zich te wenden tot grensrechter Patrick Inia, waarna trainer Fred Grim hem tot de orde moest roepen.

Berghuis had in Groningen zijn eerste basisplaats sinds hij in oktober een liesblessure opliep. Voorafgaand aan het duel was al duidelijk dat hij geen volledige wedstrijd kon spelen. De rechtsbuiten werd halverwege de tweede helft afgelost door Kasper Dolberg.

Artikel gaat verder onder video

Zijn wissel volgde kort na de 2-1 van FC Groningen, gemaakt door Oskar Zawada. Nadat hij het veld verliep, tikte Berghuis de grensrechter op zijn arm. Die liep echter door. Berghuis riep vervolgens: “Hey!” Grim greep in: “Kom maar, niet doen”, zei hij tegen zijn pupil.

ESPN-commentator Martijn van Zijtveld was verrast door de beelden. “Wat gaat Berghuis nou weer doen?”, vroeg hij zich af. “Iets vragen of mededelen aan de grensrechter…”

Na de wedstrijd werd Grim gevraagd naar het incident. "Ik weet ook niet precies wat er aan de hand was en wat er leefde bij Steven", zei hij. "Volgens mij was het iets ten opzichte van de grensrechter. Ik heb geprobeerd hem te sussen en hem daar weg te houden." Kenneth Perez wist te melden dat het 'ging om een wel of niet gegeven corner'.