Óscar García staat in de belangstelling van verschillende Eredivisie-clubs, zo meldt FootballTransfers op basis van Spaanse bronnen. De Spanjaard staat nog geen maand aan het roer bij Jong Ajax, maar wordt nu al gevolgd door ‘minstens twee clubs’ uit het hoogste niveau van Nederland.

García staat sinds 10 februari voor de groep van de beloftenploeg van Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Over zijn aanstelling was het nodige te doen. Jordi Cruijff was namelijk pas net begonnen toen hij Willem Weijs – de toenmalige hoofdcoach van Jong Ajax – op straat zette. Onder García hebben de Amsterdamse talenten de weg omhoog in ieder geval ingezet.

Hoewel Jong Ajax nog altijd de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie bezet, is het gat met de ploegen daarboven aanzienlijk verkleind. García debuteerde met een nipte nederlaag tegen aanstaand promovendus SC Cambuur, maar bleef daarna ongeslagen (twee overwinningen en één gelijkspel). Vrijdag kan Jong Ajax de laatste plaats verlaten als het een resultaat haalt bij FC Eindhoven en concurrenten TOP Oss en/of Vitesse punten laten liggen.

FootballTransfers weet dat García er nu al goed opstaat bij clubs op het hoogste niveau. Spaanse bronnen melden dat ‘minstens twee clubs uit de Eredivisie’ de Spanjaard hebben benaderd voor een samenwerking komend seizoen. Een vertrek lijkt echter nog niet direct aan de orde, want García ligt nog tot medio 2027 vast in Amsterdam. Dat betekent dat geïnteresseerde clubs een transfersom zouden moeten betalen voor de oefenmeester, die mogelijk ook in beeld komt voor een rol bij de hoofdmacht van Ajax.

Óscar García

Óscar García
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (26 apr. 1973)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

