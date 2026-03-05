Karim Rekik vast in VAE: kritiek op Nederlandse Buitenlandse Zaken

Voormalig PSV-verdediger zit momenteel vast in de Verenigde Arabische Emiraten en heeft via Instagram zijn frustratie geuit over het ontbreken van een reisdocument voor zijn pasgeboren dochter. De 31-jarige verdediger speelt sinds de zomer van 2023 voor Al Jazira, maar kan vanwege administratieve problemen niet naar Nederland reizen.

Op Instagram schreef Rekik: "Het is niet mogelijk om een reisdocument of (nood)document te krijgen voor een pasgeboren kindje om naar Nederland te vliegen. Schandalig. Kan iemand van de Nederlandse staat zich hierom bekommeren?"

Artikel gaat verder onder video

Hij benadrukte dat zowel het Consulaat Generaal in Dubai als de Nederlandse ambassade in Abu Dhabi momenteel gesloten zijn voor bezoekers, en dat Oman geen nooddocumenten accepteert. Daardoor zit hij tijdelijk vast in het buitenland en kan hij zijn gezin niet meenemen bij hun plannen om te reizen.

Loopbaan en prestaties

Rekik brak door bij PSV tussen 2013 en 2015, waar hij 68 wedstrijden speelde en 3 doelpunten maakte. Na zijn tijd in Eindhoven speelde hij onder meer bij Hertha BSC, Marseille en Sevilla, voordat hij in 2023 bij Al Jazira tekende.

Naast zijn clubcarrière speelde Rekik vier interlands voor het Nederlands elftal. Bij Al Jazira is hij een vaste waarde in de verdediging en levert hij regelmatig sterke prestaties, maar de huidige situatie legt tijdelijk een pauze op zijn normale voetbalroutine.

Rekik’s bericht benadrukt de urgentie van zijn situatie en laat zien hoe internationale administratieve regels grote invloed kunnen hebben op voetballers en hun gezinnen. Hij hoopt dat de Nederlandse autoriteiten snel een oplossing bieden, zodat zijn dochter veilig kan reizen en het gezin weer samen kan zijn.