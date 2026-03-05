Karim Rekik vast in VAE: kritiek op Nederlandse Buitenlandse Zaken

Voormalig PSV-verdediger Karim Rekik zit momenteel vast in de Verenigde Arabische Emiraten en heeft via Instagram zijn frustratie geuit over het ontbreken van een reisdocument voor zijn pasgeboren dochter. De 31-jarige verdediger speelt sinds de zomer van 2023 voor Al Jazira, maar kan vanwege administratieve problemen niet naar Nederland reizen.
Op Instagram schreef Rekik: "Het is niet mogelijk om een reisdocument of (nood)document te krijgen voor een pasgeboren kindje om naar Nederland te vliegen. Schandalig. Kan iemand van de Nederlandse staat zich hierom bekommeren?"
Hij benadrukte dat zowel het Consulaat Generaal in Dubai als de Nederlandse ambassade in Abu Dhabi momenteel gesloten zijn voor bezoekers, en dat Oman geen nooddocumenten accepteert. Daardoor zit hij tijdelijk vast in het buitenland en kan hij zijn gezin niet meenemen bij hun plannen om te reizen.
Rekik brak door bij PSV tussen 2013 en 2015, waar hij 68 wedstrijden speelde en 3 doelpunten maakte. Na zijn tijd in Eindhoven speelde hij onder meer bij Hertha BSC, Marseille en Sevilla, voordat hij in 2023 bij Al Jazira tekende.
Naast zijn clubcarrière speelde Rekik vier interlands voor het Nederlands elftal. Bij Al Jazira is hij een vaste waarde in de verdediging en levert hij regelmatig sterke prestaties, maar de huidige situatie legt tijdelijk een pauze op zijn normale voetbalroutine.
Rekik’s bericht benadrukt de urgentie van zijn situatie en laat zien hoe internationale administratieve regels grote invloed kunnen hebben op voetballers en hun gezinnen. Hij hoopt dat de Nederlandse autoriteiten snel een oplossing bieden, zodat zijn dochter veilig kan reizen en het gezin weer samen kan zijn.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Rekik ging zelf voor het geld daarheen. Geen medelijden met hem. Hij moet toch ook snappen dat als het wel open is en er valt een bom mensen ook weer wat te klagen hebben. Bovendien heeft hij geld zat om het uit te zingen. Zal best lastig zijn maar dat is vaker in oorlogsgebieden
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Rekik ging zelf voor het geld daarheen. Geen medelijden met hem. Hij moet toch ook snappen dat als het wel open is en er valt een bom mensen ook weer wat te klagen hebben. Bovendien heeft hij geld zat om het uit te zingen. Zal best lastig zijn maar dat is vaker in oorlogsgebieden