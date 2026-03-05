maakt een heel sterk seizoen door bij FC Twente en zou zomaar binnenkort zijn laatste wedstrijd voor de club kunnen spelen. De linksback staat namelijk in de belangstelling van heel veel clubs, zo melden verschillende bronnen aan SoccerNews.

In zijn eerste seizoen als basisspeler voor de roodhemden is de 19-jarige Rots een van de revelaties van dit seizoen. Met vier doelpunten en drie assists in de competitie achter zijn naam laat hij zien aanvallend veel te kunnen bijdragen, terwijl hij ook veel balveroveringen kan overleggen, relatief aan zijn positie. Doordat Rots nog jong is, wordt hij gezien als een speler met veel potentie. Samen met broer Daan vormt hij bovendien een sterke tandem, maar dat duo zou binnenkort wel eens uit elkaar gehaald kunnen worden.

Bronnen van Soccernews melden namelijk dat Rots serieus in de gaten wordt gehouden door Ajax, PSV en Feyenoord. De Eindhovenaren geven in eerste instantie de voorkeur aan een langer verblijf van Anass Salah-Eddine, maar om de koopoptie van acht miljoen te lichten moet er ook instemming van de speler zelf komen. De kans is groot dat die er komt, maar anders is Rots een van de spelers die hoog op het lijstje staat als nieuwe linksback. Ajax zou Rots ook goed kunnen gebruiken: het is maar de vraag of Oleksandr Zinchenko terugkeert in Amsterdam, terwijl Owen Wijndal door velen te licht wordt bevonden en bovendien momenteel de enige echte optie is op die positie. Om tot een transfer te komen, is het behalen van Champions League-voetbal wel bijna noodzakelijk.

Bij Feyenoord kunnen Gijs Smal en Jordan Bos de linksachterpositie invullen en de club zou over beide opties tevreden zijn. Rots wordt dan ook pas echt een optie als een van de twee genoemde spelers De Kuip besluit te verlaten. Ook hier geldt dat de tweede plek cruciaal is wat betreft financiële uitgaven komende zomer.

Het contract van Rots loopt in Enschede volgend jaar zomer af. Daaraan zit wel een optie gekoppeld voor FC Twente om het contract met een jaar te verlengen. Omdat de kans groot is dat dit snel in orde zal worden gebracht, zal de club uit het oosten van Nederland niet snel met boden van onder de tien miljoen euro akkoord gaan. Ook Duitse en Engelse clubs zijn naar verluidt geïnteresseerd in de diensten van de blonde linksback.