Geelen volgt Kroes op als voorzitter bestuur Ajax Foundation

Menno Geelen
Foto: © Imago
5 maart 2026, 15:16

Menno Geelen is begin februari toegetreden tot het bestuur van de Ajax Foundation, zo melden de Amsterdammers op de clubwebsite. De algemeen directeur van de club wordt de nieuwe bestuursvoorzitter. Deze functie was voorheen in handen van Alex Kroes, die begin februari vertrok als technisch directeur van Ajax. Kroes blijft wel bestuurslid van de stichting.

Kroes werd kort na zijn aanstelling als algemeen directeur van Ajax begin 2024 ook benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Ajax Foundation. Enkele weken later bleek dat de bestuurder had gehandeld met voorkennis, waardoor hij geen algemeen directeur mocht worden. Uiteindelijk werd daarom besloten hem de functie van technisch directeur te geven. Begin februari werd Kroes opgevolgd door Jordi Cruijff, nadat hij zijn functie in november ter beschikking had gesteld na het ontslag van John Heitinga.

Hoewel Kroes dus is vertrokken als bestuurder bij de voetbalclub Ajax, blijft hij wel als bestuurslid actief bij de Ajax Foundation. Zijn functie als voorzitter van het bestuur heeft hij wel opgegeven. Geelen neemt die taak nu op zich. “De Ajax Foundation doet fantastisch werk voor jongeren in Amsterdam”, laat de algemeen directeur weten.

“Ik zie wat voor impact we maken met deze projecten en vind het eervol om daar in deze rol nu een steentje aan bij te mogen dragen”, gaat Geelen verder. “Samen met de onze partners, collega’s en andere bestuursleden gaan we ervoor zorgen dat we onze maatschappelijke projecten verder versterken en zo een positieve bijdrage blijven leveren aan jongeren in onze stad.”

Naast Kroes en Geelen zal het bestuur van de Ajax Foundation bestaan uit Annemarie Reynolds, Sirik Goeman, Roderick Turpijn en Rahma El Mouden. De Ajax Foundation werd in 2010 opgericht als onafhankelijke, maar aan Ajax gelieerde stichting. Het organiseert projecten met als doel jongeren te inspireren en motiveren om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.”

Als het maar goed komt, dan vindt ik alles best!!

Als het maar goed komt, dan vindt ik alles best!!

