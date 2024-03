Alex Kroes krijgt meteen nóg een baan bij Ajax: 'Ze noemden mij Mr. MVO'

Naast zijn aanstelling als algemeen directeur van Ajax wordt Kroes ook de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Ajax Foundation, zo meldt de club vrijdagochtend. Na het vertrek van Edwin van der Sar en Miel Brinkhuis (die na drie termijnen niet meer herkiesbaar was) waren er twee posities vacant in het bestuur.

Kroes wordt voorzitter van een bestuur met verder Susan Lenderink, Roderick Turpijn en Sirik Goeman. De Ajax Foundation, opgericht in 2010 als een onafhankelijke, maar aan AFC Ajax gelieerde stichting, organiseert projecten met als doel jongeren te inspireren en motiveren om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.

“Tijdens mijn jaren bij Go Ahead Eagles drong het pas goed tot mij door hoeveel een voetbalclub voor de maatschappij kan betekenen. Voor die tijd was ik daar helemaal niet mee bezig, maar dat veranderde snel”, vertelt Kroes, die vrijdag officieel is begonnen bij Ajax.

“Op een gegeven moment noemden ze mij daar zelfs 'Mr. MVO' (maatschappelijk verantwoord ondernemen, red.). Het is eervol om nu voorzitter van het bestuur van de Ajax Foundation te mogen zijn. Ik weet dat ze verschillende mooie projecten hebben voor jongeren in Amsterdam. Daar ga ik me de komende tijd natuurlijk ook in verdiepen.”