Alex Kroes komt aan bij Johan Cruijff ArenA: 'Veertig jaar geleden begon ik hier'

Alex Kroes is officieel begonnen als algemeen directeur van Ajax. Vrijdag is zijn eerste werkdag en 's ochtends meldde hij zich in de Johan Cruijff ArenA. Op de officiële website van Ajax zegt de opvolger van Jan van Halst veel zin te hebben om aan de slag te gaan.

Kroes heeft zelf vanaf zijn negende tot zijn negentiende jaar de jeugdopleiding van Ajax doorlopen. Inmiddels is hij meer dan dertig jaar lid van de vereniging Ajax en nog steeds actief als voetballer bij de zaterdagafdeling van Ajax. “Het is ongeveer veertig jaar geleden dat ik hier als jeugdspeler begon en nu mag ik als algemeen directeur aan de slag. Ik heb er heel veel zin in. Het is mijn doel om samen met mijn collega's opnieuw mooie tijden met onze club te gaan beleven”, zegt Kroes.

“De komende tijd staat in het teken van een duidelijke structuur neerzetten, richting geven en rust creëren. Het gaat om samen opleiden, ontwikkelen en winnen. Maar ook om plezier en impact maken”, blikt de 49-jarige directeur vooruit. Donderdagavond zat hij nog op de tribune bij Aston Villa - Ajax, maar vanaf vrijdag stort hij zich volledig op de dossiers die bij Ajax klaarliggen. Zo is Kroes betrokken bij de aanstelling van een nieuwe trainer, de komst van een nieuwe directeur transfers en bij de aanstaande verkoop van de nodige zomeraankopen. Bovendien lijkt een reorganisatie op komst die zeventig tot honderd mensen hun baan kan kosten.

Reactie Michael van Praag

Ook Michael van Praag, voorzitter Raad van Commissarissen, is blij met de komst van Kroes. "Het is fijn dat Alex eindelijk bij ons is. Ik heet hem namens de RvC heel hartelijk welkom. Hij gaat een drukke tijd tegemoet, dat is hem bekend. We wensen hem uiteraard veel succes en in het kader van 'Samen Ajax' zullen we hem waar nodig met raad en daad terzijde staan."