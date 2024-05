Van Praag slaat terug na ‘sneue’ kritiek van VEB: ‘Rijkelijk laat om daar nu over te beginnen’

Michael van Praag heeft de reactie van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) op zijn benoeming in de raad van commissarissen van Ajax “sneu” genoemd. Die mening sprak hij uit tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering van de Amsterdammers.

Eerder dit jaar uitte VEB-directeur Gerben Evers in een interview in Trouw kritiek op de aanstelling van Van Praag in de rvc van Ajax. Hij is namelijk van mening dat het niet normaal is om een oud-bestuurder nog een keer de rol van commissaris te geven.

Van Praag is het niet eens met deze kritiek, zo laat hij weten tijdens de vergadering. “Over mijn benoeming mocht u in november stemmen”, laat hij zich optekenen door De Telegraaf. “Ik had, in haar woorden, de volledige steun van de VEB. Maar een paar maanden erna, wordt ineens gesteld dat ik niet bij Ajax betrokken mag zijn. Begrijpt u het? Ik niet.” Van Praag is ook van mening dat de gesprekken over zijn aanstelling eerder hadden moeten komen. “Het is rijkelijk laat om daar een discussie over te beginnen, moet ik zeggen.”

Joost Schmets, woordvoerder van de VEB, verzoekt Van Praag niet over het onderwerp te “hakketakken” tijdens de vergadering en het te laten rusten. Ze zouden het er “later een keer over hebben”.

