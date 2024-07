Farioli compleet verrast door vraag op persconferentie en deelt complimenten uit

Francesco Farioli is nog niet helemaal gewend aan de Nederlandse pers. De nieuwe oefenmeester van Ajax reageerde met enige verbazing toen hij op de persconferentie na afloop van het duel met Vojvodina (1-0) een erg analytische vraag gesteld kreeg.

“In de eerste helft zagen we je een paar keer naar Kenneth Taylor en Carlos Forbs wijzen terwijl Sutalo de bal achterin had”, begint Voetbal International-journalist Lentin Goodijk zijn vraag. “Hij kon dan geen oplossing vinden om de bal bij hen te krijgen. Is hij een speler waar je in de rust tegen moet praten over dat soort dingen?”

Farioli begint vervolgens te lachen en om zich heen te kijken. “In plaats van journalisten hebben we hier analisten”, spreekt hij zijn verbazing uit. “Je vangt echt alles op. Allereerst, complimenten voor de oplettendheid. Maar ik denk dat ik op nieuwe manieren antwoord moet geven. Als ik dat niet doe, doen we hier de voorbereiding op wedstrijden en alles.”

