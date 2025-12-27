'Feyenoord, Ajax én PSV azen op West Ham-wonderkind Emmanuel Fejokwu (15)'

De traditionele top-drie van de Eredivisie aast op de vijftienjarige Emmanuel Fejokwu, zo meldt de Daily Mail. De jonge rechtsback is bovendien niet alleen een hot topic bij Feyenoord, PSV en Ajax, maar ook onderwerp van een steekspel tussen de nationale voetbalbonden van Nederland en Engeland, aangezien hij voor beide landen mag uitkomen als (jeugd)international.

Fejokwu wordt door de Britse tabloid omschreven als 'wonderkind' en 'een van de meest veelbelovende jeugdspelers van Engeland'. De jonge verdediger speelt zijn wedstrijden in de Onder-18 van West Ham. Hij is geboren in Nederland, maar verhuisde (net als bijvoorbeeld huidig Oranje-international Jeremie Frimpong) op jonge leeftijd naar Engeland. Hij heeft voor de Onder-15 en de Onder-16 van zowel Nederland als Engeland gespeeld. Eerder in december kwam hij namens de Oranje-talenten zelfs tot scoren tégen Engeland.

Engeland vreest daarom dat het een van de grootste talenten van het land door zijn vingers ziet glippen, schrijft de Daily Mail. Ook West Ham zou moeten vrezen dat het Fejokwu kwijtraakt: "Hij staat nadrukkelijk in de belangstelling van Nederlandse clubs als Ajax, PSV en Feyenoord. Bronnen in Nederland geloven dat een overstap naar Nederland zouden helpen om hem op internationaal niveau uit de klauwen van Engeland te houden", aldus de tabloid.

Omdat Fejokwu een Nederlands paspoort heeft, mag hij vanaf zijn zestiende de overstap naar het buitenland maken, terwijl spelers die enkel over een Engels paspoort beschikken dat pas vanaf hun achttiende mogen. Fejokwu viert op 29 april 2026 zijn zestiende verjaardag. De Nederlandse topclubs krijgen echter flinke concurrentie: Fejokwu zou ook op de radar staan van Bundesliga-clubs Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt en Bayer Leverkusen, die allen ook al geïnformeerd zouden hebben. Ook Red Bull Salzbug, Internazionale, Club Brugge, Anderlecht, Lille én AS Monaco zouden de jeugdinternational graag inlijven, terwijl ook de Engelse grootmachten hem in het vizier hebben. West Ham zou hem ondertussen dolgraag willen behouden.