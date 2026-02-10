De hoofdrolspelers van Vandaag Inside hebben weinig vertrouwen in Óscar García, de nieuwe trainer van Jong Ajax. De Spanjaard werd dinsdagavond aangesteld als nieuwe hoofdverantwoordelijke van de beloftenploeg, na het ontslag van Willem Weijs. Johan Derksen is kritisch en vindt dat de directie van de Amsterdammers hopeloos faalt met deze aanstelling.

Vanwege teleurstellende resultaten, met als gevolg een laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie, nam Ajax dinsdagmiddag afscheid van Jong Ajax-trainer Weijs. Niet veel later kregen ook zijn stafleden te horen dat er geen toekomst meer voor hen was. García werd kort daarna officieel gepresenteerd als nieuwe oefenmeester.

“Hij heeft alleen een netwerk in Spanje, dus dan krijg je een Spaanse trainer. Met drie of vier Spaanse assistenten, terwijl Ajax altijd zo trots was op de Ajax-cultuur. Het wordt nu een Spaanse cultuur”, begint Johan Derksen.

Ook René van der Gijp is geen voorstander van de komst van García. “Ik ben zelf jong geweest, dus ik weet hoe het is. Als je bij een topclub speelt, is het het leukst als je wordt getraind door een oud-speler van de club. Denk aan een Patrick Kluivert, Clarence Seedorf of Dennis Bergkamp. Gewoon een grote speler waar je als kind tegenop hebt gekeken. Als dat dan je trainer wordt, is dat geweldig”, legt de goedlachse analist uit.

Derksen: 'Ajax-directie faalt hopeloos'

Derksen reageert fel: “Die Spaanse mensen kunnen zich in de eerste plaats niet verstaanbaar maken bij de jeugd. Ik vind dat de Ajax-directie hopeloos faalt. Ze geven hem (Cruijff, red.) een dik salaris en laten hem de hele club overnemen. Het gaat precies hetzelfde als bij zijn voorganger. De directie en raad van commissarissen laten het gebeuren terwijl ze erbij zitten”, hekelt De Snor.

Van der Gijp stelt dat Ajax genoeg grote namen, zoals Jari Litmanen, had kunnen aanstellen als nieuwe trainer van Jong Ajax. Wilfred Genee vult gekscherend aan: “En dan komen ze met García. Nu gaan ze tapas eten in het spelershome en tussen de middag veel wijn drinken.” Ook bij het Algemeen Dagblad wordt gesuggereerd dat de keuze van Cruijff niet bij iedereen in goede aarde is gevallen.