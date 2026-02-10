Live voetbal

Sergiño Dest ontwijkt pikante vraag over Ajax en PSV

Foto: © ESPN
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
10 februari 2026, 17:58

Sergiño Dest is onlangs op de man af gevraagd naar zijn favoriete club. Tijdens de première van Vakkenvullers XL kreeg de rechtsback een pikante vraag van TikTok-medium LadsNVO, al wilde hij daar geen direct antwoord op geven. Daar kunnen Ajax-fans wel van genieten.

Dest belandde via Almere City in 2012 in de jeugdopleiding van Ajax, waar hij zich doorontwikkelde en in 2019 debuteerde in de hoofdmacht. In 2020 liet de Amerikaan zijn jeugdliefde achter zich om de overstap te maken naar FC Barcelona. Na een ietwat mislukte periode in Spanje keerde Dest terug in Nederland, bij PSV. Daar is de verdediger uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers.

Dest krijgt de vraag wat de mooiste club is waarvoor hij ooit heeft gespeeld. De verdediger denkt vervolgens dat hij moet kiezen tussen PSV en Ajax. “Daar ga ik geen antwoord op geven”, zegt hij stellig. “Ook geen Barcelona?”, vraagt de verslaggever zich af. “Oh, ik dacht in Nederland. Ja, Barcelona. Zeker”, aldus Dest.

Het fragment wordt gedeeld op X en zorgt voor het nodige hoongelach bij veel Ajax-fans. “Hahaha, breng Dest terug naar Amsterdam”, wordt er gereageerd onder de video. “Ze komen allemaal op de fiets wanneer we aankloppen”, lacht een ander.

Dest geniet van overwinningen op Feyenoord

Verderop in het interview laat Dest zich uit over de 3-0-zege van PSV op Feyenoord. “Het is altijd nice om te winnen van Feyenoord”, zegt de technische verdediger daar kort over. De interviewer vraagt zich tot slot af of Dest hoopt op een terugkeer van Ajax in de top van Nederland. “Dat is beter voor het Nederlandse voetbal, dus ik hoop dat ze eruit komen.”

