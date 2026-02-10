heeft een nieuwe club gevonden nadat zijn contract bij Club América vorige maand werd ontbonden. De vleugelaanvaller zet zijn loopbaan voort bij Al-Sadd in Qatar, waar hij een verbintenis heeft getekend tot het einde van het seizoen.

In het Midden-Oosten komt de eenmalig Oranje-international te werken onder de Italiaanse succescoach Roberto Mancini, die in 2021 nog het EK won met Italië. Ook treft hij in de kleedkamer een bekende naam met voormalig Liverpool-ster Roberto Firmino.

Niet overtuigd

Het vertrek van Dilrosun uit Mexico ging niet zonder slag of stoot. Hoewel hij met de club in 2024 nog beide helften van de in twee gesplitste Liga MX won, raakte hij langzaam op een zijspoor. In totaal kwam de oud-speler van Feyenoord tot 52 officiële wedstrijden voor de Mexicaanse grootmacht, waarin hij 3 keer scoorde en 8 assists gaf. Ondanks deze cijfers besloot de clubleiding op 14 januari in goed overleg afscheid van hem te nemen, mede omdat trainer André Jardine geen beroep meer op hem wenste te doen en zijn sportieve impact beperkt bleef.

Spookvoetballer

De situatie rond de Nederlander was begin dit jaar onhoudbaar geworden. Dilrosun werd door Club América niet geregistreerd voor de tweede helft van de competitie, waardoor hij wel op de loonlijst stond maar niet mocht deelnemen aan wedstrijden of trainingen van de hoofdmacht. In de Mexicaanse media werd hij hierdoor zelfs bestempeld als een "spookvoetballer". De club probeerde hem nog te slijten aan teams in de MLS of aan het Mexicaanse Necaxa, maar zijn salaris van een schamele 1,4 miljoen dollar bleek voor veel clubs een grote drempel.

Nodige overstap

Naast de sportieve tegenvallers speelden ook reglementen een rol bij zijn vertrek. América had de zogeheten 'Non-Mexican Formed' plek die Dilrosun bezette hard nodig voor nieuwe versterkingen. Door het contract te ontbinden, bespaart de club bovendien ook flink op de begroting om verdere financiële schade te beperken.

Voor Dilrosun komt er met de overstap naar Qatar een einde aan een turbulente periode. In de zomer van vorig jaar werd hij nog kortstondig verhuurd aan Los Angeles FC voor de speciale transferperiode rondom het WK voor clubs, waar hij in zes MLS-duels twee keer wist te scoren. Hoewel hij daar een aardige indruk achterliet, besloot de Amerikaanse club de koopoptie niet te lichten.

De aanvaller, die in de jeugd van Ajax speelde en via Hertha BSC en Girondins Bordeaux bij Feyenoord terechtkwam, hoopt bij Al-Sadd zijn carrière weer van een nieuwe impuls te voorzien.