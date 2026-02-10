De Portugese topper tussen FC Porto en Sporting CP (1-1) van maandag zorgde niet alleen voor spektakel op het veld, maar ook daarbuiten. Volgens A Bola heeft Sporting na afloop een officieel protest ingediend vanwege een reeks incidenten rondom het duel in het Estádio do Dragão. Zo zouden spelers handdoeken zijn gestolen, was de airconditioning op de hoogste stand gezet en waren ruimtes voor de staf afgesloten. De bezoekers spreken van een bewuste poging om de ploeg te ontregelen.

Porto reageert

FC Porto ontkent de beschuldigingen nadrukkelijk. Een bron binnen de club vertelt A Bola dat de krantenkoppen over eerdere titels al sinds september aanwezig zijn als onderdeel van de stadiontour. Ook de airconditioning zou een centraal geregeld systeem zijn, en geen bewuste actie tegen de gasten.

Chaos langs de zijlijn

Op het veld liep het ook niet helemaal vlekkeloos. Doelman Rui Silva miste drie handdoeken die hij normaal gebruikt om zijn handschoenen droog te houden. Daarnaast verstopten de ballenjongens in de slotfase minstens drie ballen achter de reclameborden, waardoor het spel vertraagd werd na een doelpunt van Seko Fofana.

Farioli prijst veerkracht

Ondanks de late gelijkmaker van Luis Suárez in de tiende minuut van de blessuretijd, hield Porto-trainer Francesco Farioli een positief gevoel over. “We speelden zonder vrees tegen de tweevoudig kampioen en zetten de hele wedstrijd druk met hoge intensiteit. Onze dynamiek was erg interessant”, aldus de oefenmeester.

Farioli benadrukte dat het elftal grotendeels de controle had, behalve in de laatste minuten. “Gedurende 83 minuten was er maar één team dat vanaf het begin de baas was en zocht naar een manier om te winnen, en dat was FC Porto.”

Titelstrijd blijft spannend

Door het gelijkspel blijft Porto bovenaan met een voorsprong van vier punten op Sporting, terwijl Benfica punten inliep op beide rivalen. Toch houdt Farioli zich liever bezig met de prestaties dan met de ranglijst. “Wie naar het veld keek, zag dat we er alles aan deden om de wedstrijd te winnen. We waren dapper en hebben alles geprobeerd.”

De rivaliteit tussen de clubs gaat snel verder, op 3 maart staan beide grootmachten opnieuw tegenover elkaar in de halve finale van de Portugese beker.