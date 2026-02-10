Denemarken moet zich via de play-offs nog zien te plaatsen voor het komende wereldkampioenschap, maar de vraag is of de ploeg bij een sportief succes wel zal afreizen naar de Verenigde Staten. De Deense voetbalbond heeft namelijk besloten de knoop over een eventuele boycot niet zelf door te hakken, maar deze volledig bij de politiek neer te leggen.

De sportieve weg naar het eindtoernooi verliep tot dusver moeizaam voor het team van bondscoach Kasper Hjulmand. In Groep C van de Europese kwalificatiereeks moesten de Denen hun meerdere erkennen in Schotland. De beslissing in de poule viel op 18 november 2025, toen de Schotten in een rechtstreeks duel op Hampden Park met 4-2 te sterk waren. Ondanks een eerder 0-0 gelijkspel in Kopenhagen, eindigde Denemarken als tweede in de groep met elf punten uit zes wedstrijden. Hierdoor is de ploeg veroordeeld tot de play-offs, waarin Noord-Macedonië op 26 maart de eerste tegenstander is.

Politieke spanningen

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de focus op het veld zou moeten liggen, beheerst de kwestie rondom Groenland het Deense voetbalnieuws. De DBU besprak de situatie onlangs tijdens een vergadering, maar weigert een eigen standpunt in te nemen over een mogelijke boycot. De bond stelt dat de beslissing bij de volksvertegenwoordigers ligt. "Als de Deense parlementsleden besluiten tot een stemming en in meerderheid tegen WK-deelname stemmen, blijft het voetbalteam thuis", zo klinkt de duidelijke waarschuwing vanuit de bond.

Elftal in vorm

In de aanloop naar de cruciale play-offwedstrijden kan de bondscoach rekenen op een ontketende Rasmus Højlund. De aanvaller, die door Napoli wordt gehuurd van Manchester United, verkeert in uitstekende vorm en wist sinds zijn transfer al twaalf keer te scoren. Ook op het middenveld staan de sterren er goed voor: Pierre-Emile Højbjerg is een vaste waarde bij Olympique Marseille, terwijl Christian Eriksen onlangs zijn eerste doelpunt maakte voor zijn club VfL Wolfsburg.

Toch zijn er ook kopzorgen voor de Deense staf. Andreas Christensen, een cruciale schakel in de defensie, kampt bij FC Barcelona met gescheurde enkelbanden. De verdediger wordt pas eind april terugverwacht en zal de beslissende interlands in maart dus definitief aan zich voorbij moeten laten gaan. Dit is een flinke aderlating voor het team dat zich via Noord-Macedonië en vervolgens de winnaar van Tsjechië tegen Ierland naar het hoofdtoernooi moet knokken.

Herhaling Qatar

Het is niet voor het eerst dat de DBU de politiek laat beslissen over deelname aan een groot toernooi. Vier jaar geleden speelde een vergelijkbare discussie rondom het WK in Qatar, destijds vanwege de erbarmelijke werkomstandigheden van arbeidsmigranten in het oliestaatje. Ook toen werd er in Denemarken fel gedebatteerd over een boycot en liet de voetbalbond de keuze aan de parlementsleden. Destijds kwam het niet tot een formele stemming, waardoor de nationale ploeg uiteindelijk 'gewoon' afreisde naar het toernooi.

Of het ditmaal anders zal aflopen, hangt af van de diplomatieke ontwikkelingen in de komende weken. Terwijl de spelers zich voorbereiden op de halve finale van de play-offs op 26 maart, wacht de voetbalwereld op een signaal vanuit Kopenhagen. Mocht Denemarken de play-offs winnen, dan volgt op 31 maart de finale voor een definitief ticket, mits de politiek groen licht geeft voor de reis naar de Verenigde Staten.