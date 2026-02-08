Live voetbal 3

Feyenoord moet het in de volgende competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles stellen zonder Timon Wellenreuther. De Duitse doelman en aanvoerder van de Rotterdammers is dan om een bizarre reden geschorst.

Wellenreuther kreeg zondagmiddag in de slotfase van het uitduel bij FC Utrecht (0-1 overwinning) een gele kaart vanwege tijdrekken. Het was de vijfde keer dit seizoen dat de keeper op de bon werd geslingerd, na eerder gele kaarten tegen Heracles Almelo, FC Groningen, AZ en Excelsior.

Daardoor is Wellenreuther nu automatisch geschorst voor het volgende competitieduel van Feyenoord, volgende week zondag in eigen huis met Go Ahead Eagles. De Deventenaren speelden deze speelronde met 1-1 gelijk tegen Telstar en staan teleurstellend veertiende in de Eredivisie.

“Ik ben zeker niet voor tijdrekken. Ik vind dat het niet hoort, in geen enkel scenario”, zei hoofdtrainer Robin van Persie na de wedstrijd tegen FC Utrecht op een persconferentie. “Ik vond zijn gele kaart vandaag ook onnodig. Dat weet Timon zelf ook.”

“Zijn afgelopen drie kaarten kreeg hij ook voor commentaar op de scheidsrechter, waarbij wel geldt dat je als aanvoerder een streepje voor hebt op andere spelers”, vervolgt Van Persie. “Dus dan zou je wat meer moeten kunnen zeggen. Maar in mijn ogen zijn het vier totaal onnodige kaarten en is het superjammer dat we Timon nu moeten missen volgende week.”

Andere keepers die dit seizoen gele kaarten kregen in de Eredivisie zijn Gonzalo Crettaz van NEC (3), Mattijs Branderhorst van Fortuna Sittard (3), Daniel Bielica van Fortuna Sittard (2), Ronald Koeman Junior van Telstar (1), Etienne Vaessen van FC Groningen (1), Kayne van Oevelen van FC Volendam (1), Joël Drommel van Sparta Rotterdam (1) en Vitezslav Jaros van Ajax (1).

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
22
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Meer info

