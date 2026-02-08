Feyenoord is zondagavond met een statement naar buiten getreden na de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tegen FC Utrecht. De politie voerde na afloop van het duel charges uit jegens supporters van de Rotterdamse club.

“De clubleiding van Feyenoord hebben vandaag zowel verontrustende verhalen als beelden bereikt over de ontvangst en het vertrek van onze supporters bij Stadion Galgenwaard”, begint de club haar verklaring.

Artikel gaat verder onder video

“Feyenoord wil niet voorbarig definitieve conclusies trekken, maar uit op sociale media geplaatste beelden en uit verhalen van ooggetuigen komt sterk het beeld naar voren dat door een deel van de politie onnodig zeer hardhandig is opgetreden, zowel voor als vooral na afloop van de wedstrijd FC Utrecht – Feyenoord.”

De Rotterdammers laten weten maandag contact op te nemen met de lokale autoriteiten om opheldering te krijgen over de wijze waarop de supporters van Feyenoord in Utrecht zijn behandeld. Op sociale media circuleren inmiddels meerdere beelden waarop te zien is dat de politie Feyenoord-fans met geweld te lijf gaat. Daarbij werd onder meer gebruikgemaakt van wapenstokken en pepperspray.

Waarom de politie na afloop van de wedstrijd hardhandig ingreep, is onbekend.