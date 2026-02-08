Fans van Liverpool lijken het vertrouwen in Cody Gakpo steeds meer te verliezen. Tijdens de wedstrijd tegen Manchester City krijgt de 26-jarige Nederlandse aanvaller ontzettend veel kritiek vanuit de achterban van the Reds.
Liverpool begon zondag met drie Nederlanders aan de thuiswedstrijd tegen Manchester City: Gakpo, Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch. Gakpo kreeg op de linksbuitenpositie het vertrouwen van hoofdtrainer Arne Slot en vormde de voorhoede samen met Hugo Etikite en Mohamed Salah.
Gakpo kwam echter amper in het stuk voor.
Gakpo mocht deze voetbaljaargang in alle competities tot dusver in 32 wedstrijden opdraven. Daarin noteerde hij 7 doelpunten en 4 assists. In zijn laatste 16 duels in alle competities was hij betrokken bij slechts drie goals, steeds als doelpuntenmaker.
De fans van Liverpool beginnen het vertrouwen in Gakpo langzaam maar zeker kwijt te raken. Op X regent het vrijwel uitsluitend negatieve reacties over het optreden van de voormalig PSV’er tegen Manchester City. Gakpo wordt onder meer verweten dat hij een aantal keer opzichtig de opstomende Milos Kerkez negeerde en voor eigen succes ging.
Ondanks het tegenvallende spel van Gakpo wist Liverpool een kwartier voor tijd wel de score te openen via een verbluffende vrije trap van Dominik Szoboszlai: 1-0.
