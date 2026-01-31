Konaté breekt nadat hij Liverpool - Newcastle in het slot gooit

had het zaterdagavond moeilijk nadat hij de 4-1 maakte voor Liverpool tegen Newcastle United. De Fransman keerde terug in de basis nadat hij drie wedstrijden ontbrak door het overlijden van zijn vader.

Liverpool nam het zaterdagavond in eigen huis op tegen Newcastle United. De bezoekers kwamen na ruim een halfuur spelen op voorsprong op Anfield via Anthony Gordon. Nog voor rust draaide de ploeg van Arne Slot het helemaal om. Binnen drie minuten was Hugo Ekitiké tweemaal trefzeker, waardoor Liverpool op voorsprong de rust in ging.

Artikel gaat verder onder video

Na de pauze ging Newcastle op zoek naar de gelijkmaker en kreeg het enkele goede kansen, maar het was Liverpool dat 25 minuten voor tijd weer toesloeg. In de tegenstoot kreeg Mohamed Salah de bal aangespeeld en legde hij over de grond terug op Florian Wirtz. De Duitser plaatste de bal in de verre hoek buiten bereik van Nick Pope.

In blessuretijd gooide Konaté de wedstrijd definitief in het slot uit een hoekschop. Het was een zeldzaam doelpunt van de verdediger, die in 162 eerdere duels pas zes keer scoorde. Na zijn doelpunt had Konaté het lastig; de afgelopen drie wedstrijden was hij namelijk afwezig wegens het overlijden van zijn vader.

Met de zege klimt Liverpool voorlopig naar de vijfde plaats in de Premier League. Zondag kan Manchester United er weer overheen, als Fulham op bezoek komt op Old Trafford.