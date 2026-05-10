Jorrit Hendrix een week na heldenrol de grote schlemiel

Preußen Münster is definitief gedegradeerd uit de 2. Bundesliga. Waar er vorige week nog een grote heldenrol voor was weggelegd. Eindigde het seizoen vooe hem in mineur. Waar hij met een vroege assist nog wel belangrijk was voor zijn ploeg, kon hij na een half uur met een rode kaart al richting de kleedkamer. Zijn team wist gelijk te spelen, maar het is niet genoeg voor lijfsbehoud.

Het duel begon nog uiterst hoopvol voor de thuisploeg. In de achtste minuut was het Shin Yamada die op aangeven van Hendrix de openingstreffer voor zijn rekening nam. De voorsprong was echter van korte duur, want na een kwartier spelen trok oud-speler van FC Utrecht Isac Lidberg de stand weer gelijk. Voor Hendrix eindigde de wedtrijd na een halfuur, nadat hij met een harde tackle doorgleed op de enkel van Killian Corredor. Scheidsrechter Lukas Benen twijfelde geen moment en stuurde de Nederlander met een directe rode kaart van het veld. Opvallend is dat Hendrix de hoop op lijfsbehoud vorige week nog nieuw leven inblies met een weergaloze goal.

Terwijl het doek voor Münster viel, deed concurrent Fortuna Düsseldorf juist uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie. De ploeg won van Elversberg en bezet daardoor momenteel de zestiende plaats, die aan het einde van de rit recht geeft op het spelen van play-offs om handhaving. Voor Elversberg betekende de nederlaag een flinke streep door de rekening in de jacht op promotie naar de Bundesliga. De club staat op doelsaldo nog wel tweede achter de reeds gekroonde kampioen FC Schalke 04, maar voelt de hete adem van Hannover 96 en SC Paderborn 07 in de nek voor de naderende ontknoping van het seizoen.