Live voetbal 8

Opvallend: Serdar Gözübüyük wordt vervangen door vierde official

10 mei 2026, 18:15
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük is zondagmiddag geblesseerd uitgevallen tijdens de wedstrijd tussen Telstar en Heracles Almelo. Hierdoor maakte vierde official Joshua Kuipers onverwachts zijn opwachting als scheidsrechter.

Het is onduidelijk wat er precies met Gözübüyük is gebeurd, maar volgens commentator Vincent Schildkamp kon de arbiter het duel in Velsen-Zuid vanwege een blessure niet hervatten. Gözübüyük floot alleen de eerste helft en bleef na de rust achter in de kleedkamer.

Artikel gaat verder onder video

Het zorgde ervoor dat de kelderkraker in Noord-Holland een stuk later van start ging dan de overige duels, aangezien vierde official Kuipers eerst een goede warming-up moest doen. ESPN-commentator Schildkamp vond het allemaal 'erg lang' duren, omdat volgens hem al een half uur duidelijk was dat Gözübüyük niet verder kon.

Gözübüyük bleef ondanks zijn blessure wel onderdeel van het arbitrage-team. Hij werd assistent-VAR, terwijl de oorspronkelijke assistent-VAR van dienst de rol van vierde official overnam.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Girona-trainer Michel

Míchel op pole position bij Ajax: Arne Slot wijst Amsterdammers resoluut af

  • vr 8 mei, 08:39
  • 8 mei 08:39
  • 16
Ajax bevestigt: Akpom definitief naar Ipswich Town

Ajax bevestigt: Akpom definitief naar Ipswich Town

  • di 5 mei, 16:37
  • 5 mei 16:37
  • 14
Fenna Kalma bij PSV

FCUpdate in het kort: Weer feest bij PSV, ook vrouwen zijn landskampioen

  • vr 8 mei, 22:05
  • 8 mei 22:05
  • 12
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws