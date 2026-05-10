Opvallend: Serdar Gözübüyük wordt vervangen door vierde official

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük is zondagmiddag geblesseerd uitgevallen tijdens de wedstrijd tussen Telstar en Heracles Almelo. Hierdoor maakte vierde official Joshua Kuipers onverwachts zijn opwachting als scheidsrechter.

Het is onduidelijk wat er precies met Gözübüyük is gebeurd, maar volgens commentator Vincent Schildkamp kon de arbiter het duel in Velsen-Zuid vanwege een blessure niet hervatten. Gözübüyük floot alleen de eerste helft en bleef na de rust achter in de kleedkamer.

Het zorgde ervoor dat de kelderkraker in Noord-Holland een stuk later van start ging dan de overige duels, aangezien vierde official Kuipers eerst een goede warming-up moest doen. ESPN-commentator Schildkamp vond het allemaal 'erg lang' duren, omdat volgens hem al een half uur duidelijk was dat Gözübüyük niet verder kon.

Gözübüyük bleef ondanks zijn blessure wel onderdeel van het arbitrage-team. Hij werd assistent-VAR, terwijl de oorspronkelijke assistent-VAR van dienst de rol van vierde official overnam.