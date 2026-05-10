Drama onderin: NAC zakt met staking weg, Excelsior en Telstar zetten grote stappen

De degradatiestrijd in de Eredivisie heeft zondagmiddag een zenuwslopende wending gekregen. Terwijl Excelsior zich door een gelijkspel tegen FC Volendam veilig speelde, zette Telstar met een overtuigende zege op Heracles Almelo een reuzenstap richting handhaving. Daardoor komt alles neer op een rechtstreeks duel op de slotdag, wanneer Volendam en Telstar elkaar treffen. Voor NAC Breda is het Eredivisie-avontuur ondertussen in chaotische omstandigheden ten einde te komen.

Excelsior stelt lijfsbehoud veilig tegen FC Volendam

Op Woudestein begon de middag spectaculair. FC Volendam schoot uit de startblokken en kwam al na twee minuten op voorsprong via Benjamin Pauwels, die doelman Stijn van Gassel in de korte hoek verraste. Virtueel zakte Excelsior daarmee naar een lastige positie, terwijl Volendam uitstekende zaken deed in de strijd om directe handhaving.

Lang kon de euforie bij de bezoekers echter niet standhouden. Excelsior herpakte zich en zag Volendam-verdediger Gibson Yah kort voor rust een hoekschop ongelukkig in eigen doel werken: 1-1. In de tweede helft slaagden beide ploegen er niet meer in om de beslissende treffer te maken, waardoor het punt voldoende bleek voor Excelsior om zich definitief veilig te spelen. Voor Volendam betekent het resultaat dat de ploeg nog altijd alles in eigen hand heeft, al moet het op de slotdag winnen van Telstar om directe handhaving veilig te stellen.

Telstar heeft handhaving voor het grijpen

Waar Telstar lange tijd moeite had om het verschil te maken tegen Heracles Almelo, kantelde de wedstrijd in de tweede helft volledig. Opmerkelijk genoeg werd het duel in Velsen al vroeg onderbroken door spontaan aanspringende sproeiers, terwijl scheidsrechter Serdar Gözübüyük de rust niet eens haalde vanwege een blessure. De arbiter moest zich laten vervangen door vierde official Joshua Kuipers.

Van chaos was na rust echter weinig meer te merken bij Telstar. Guus Offerhaus brak in de zeventigste minuut de ban uit een corner, waarna Tyrese Noslin twee minuten later de marge verdubbelde. Jeff Hardeveld gooide het duel definitief in het slot door ook nog de 3-0 binnen te schieten. Dankzij de overwinning heeft Telstar volgende week in het onderlinge duel met Volendam aan een punt genoeg om zich rechtstreeks te handhaven.

NAC Breda beleeft treurig afscheid in chaos

In Breda leek NAC nog even te hopen op een wonder. Boy Kemper bracht de thuisploeg met een fraaie treffer op voorsprong tegen Heerenveen, terwijl een goal van Dylan Vente aan de andere kant na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd. Later verdubbelde Kemper de voorsprong vanaf de strafschopstip.

Toch is het doek alsnog gevallen voor de ploeg uit Breda, dat door de ontwikkelingen op de andere velden. Toen duidelijk werd dat Excelsior veilig was en Telstar op rozen zat, sloeg de sfeer om in het Rat Verlegh Stadion. Fakkels belandden op het veld, het duel werd voor de tweede keer tijdelijk stilgelegd en veel supporters verlieten al vroeg het stadion. Toen er ook nog onderlinge vechtpartijen uitbraken, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Een bijzonder treurig einde voor NAC in de eredivisie.

Alle ogen richten zich nu op de allesbeslissende slotdag. In een rechtstreeks duel ontvangt FC Volendam concurrent Telstar. De opdracht is glashelder: Telstar heeft aan een gelijkspel genoeg voor directe handhaving, terwijl Volendam móét winnen om de play-offs te ontlopen.