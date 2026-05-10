Dennis te Kloese staat in tranen voor harde kern Feyenoord

Een mooi en emotioneel moment voor Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. De beleidsbepaler werd door Robin van Persie meegenomen naar de zijde van de harde kern, waar hij werd bedankt voor bewezen diensten.

Feyenoord stelde door een gelijkspel tegen AZ (1-1) de tweede plaats in de Eredivisie veilig, wat reden was voor een bescheiden feestje in De Kuip. Feyenoord heeft een bijzonder moeizaam seizoen achter de rug, maar mag zich wel opmaken voor Champions League-voetbal. Daarmee is een belangrijke doelstelling behaald.

Te Kloese, die vertrekt bij Feyenoord, liep zondagmiddag na afloop van het duel aan de hand van hoofdtrainer Robin van Persie mee naar het vak van de harde kern. Te Kloese, die geregeld bekritiseerd werd door supporters, kreeg een warm applaus. Ook klonk er: "Dennis, bedankt!" Het zorgde voor zichtbare emotie bij de directeur, die zijn tranen lastig kon bedwingen.

Kort na dat moment stond Te Kloese aan de rand van het veld ESPN-verslaggever Sinclair Bischop te woord. Aan hem legde hij uit waarom hij per 1 juli aan de slag gaat bij het Mexicaanse Monterrey: "Het is een persoonlijke keuze geweest. Ik ben hier bijna vijf jaar geweest, maar ik heb mijn hele leven in Mexico gewoond. Het voelt daardoor als naar huis gaan."

Feyenoord-trainer Van Persie ging na afloop in gesprek met Bischop ook in op het emotionele moment en sprak vol lof over Te Kloese: "Ik zag hem staan en vanaf dag één heb ik heel veel aan Dennis gehad. Hij heeft mij altijd gesteund en ik hem ook, zoals het hoort. Dit heeft hij verdiend. Hij heeft zo veel goed werk geleverd voor Feyenoord en alles gegeven. Het is heel mooi dat de supporters dit ook zo ervaren."