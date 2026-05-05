Feyenoord nadert akkoord met nieuwe technisch directeur: ‘Een verrassende naam’

Kees van Wonderen wordt niet de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, zo meldt Martijn Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. Volgens de journalist zijn de Rotterdammers dicht bij de komst van een ‘verrassende naam’. Ook is er een gesprek gevoerd met Robert Eenhoorn, die mogelijk als algemeen directeur naar De Kuip komt.
Feyenoord werkt momenteel hard aan de invulling van de nieuwe technische leiding. Volgens Krabbendam wordt binnenkort duidelijk hoe de directiestructuur eruit gaat zien. De Rotterdammers zijn volgens de VI-clubwatcher ‘ver’ met een nieuwe technisch directeur. “Het is geen oud-speler, maar ik kan er nog niet te veel over zeggen. Het is een verrassende naam, van wat ik nu hoor”, aldus Krabbendam.
Van Wonderen leek in de winterstop op weg naar Feyenoord, maar dat ging niet door na inmenging van hoofdtrainer Robin van Persie. Het lijkt erop dat zijn komst nu definitief van de baan is. “Van Wonderen gaat het niet worden”, zegt Krabbendam.
Ook is er een gesprek gevoerd met Robert Eenhoorn. “Over Eenhoorn zijn ze er nu wel uit dat ze een gesprek met hem moeten voeren. Dat is ook al gebeurd, dus het is niet zo dat hij wordt tegengehouden door mensen”, weet de goed ingevoerde journalist. De weerstand tegen zijn komst als algemeen directeur lijkt inmiddels verdwenen. “Het is niet zo dat kampen het tegenhouden, het verzet is wel gebroken. Er is contact geweest, uiteindelijk kan het bijna niet anders dan dat hij het gaat worden.”
Samenvattend gebeurt er momenteel dus van alles op bestuurlijk vlak bij Feyenoord. De komst van een technisch directeur lijkt dichterbij dan die van een algemeen directeur. “De stand van zaken: er is met Eenhoorn gesproken en de technisch directeur komt eraan. Het werk dat ligt te wachten is gigantisch. Ik weet echt nog niet wie het gaat worden, alleen dat ze ermee bezig zijn en dat het heel snel staat te gebeuren, hoor ik van Feyenoord”, besluit Krabbendam.
Het blijft voorlopig nog gissen en speculeren, maar mijn gevoel zegt toch Max Huiberts. Zeker als je het koppelt aan de mogelijke komst van Robert Eenhoorn naar Feyenoord. Huiberts heeft bij AZ Alkmaar jarenlang bewezen dat hij een club kan bouwen op basis van visie, scouting en waardecreatie. Dat is precies het profiel waar Feyenoord de laatste jaren succesvol mee is geweest. Geen paniekaankopen, maar gericht beleid en spelers ontwikkelen die later met winst verkocht worden. Met Eenhoorn erbij zou je bovendien een sterke, ervaren bestuurder hebben die weet hoe je een organisatie neerzet en bewaakt. Die combinatie, Eenhoorn op bestuurlijk vlak en Huiberts op technisch gebied, zou Feyenoord in mijn ogen echt naar een volgend niveau kunnen tillen. Dat het volgens de berichten om een “verrassende naam” gaat en geen oud-speler is, sluit iemand als Huiberts ook niet volledig uit. Hij is misschien geen onbekende binnen Nederland, maar voor de buitenwereld en zeker voor Feyenoord begrippen zou het alsnog een opvallende keuze zijn.
@21 Het 'verrassende' aan de naam Huiberts zou kunnen slaan op het feit dat hij in een eerder stadium aangaf meer tijd aan zijn familie te willen besteden, en daarom bij AZ ging stoppen. Dan is het 'verrassend' dat hij toch weer aan de slag gaat. Ben benieuwd naar wie het uiteindelijk gaat worden!
@Klantenservice Inderdaad, en dat maakt het juist interessant. Zeker nu Robert Eenhoorn zelf ook dicht bij een akkoord lijkt en er binnen Feyenoord weinig weerstand meer is. Je mag er dan vanuit gaan dat Eenhoorn ook invloed heeft op wie er technisch naast hem komt te zitten. Hij gaat niet zomaar instappen zonder dat hij vertrouwen heeft in die samenwerking.
@21 Ze zullen veel moeten gaan samenwerken, dus het lijkt mij inderdaad ook wel zo dat hij daar zijn zegje over mag doen.
