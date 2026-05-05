Feyenoord nadert akkoord met nieuwe technisch directeur: ‘Een verrassende naam’

Kees van Wonderen wordt niet de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, zo meldt Martijn Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. Volgens de journalist zijn de Rotterdammers dicht bij de komst van een ‘verrassende naam’. Ook is er een gesprek gevoerd met Robert Eenhoorn, die mogelijk als algemeen directeur naar De Kuip komt.

Feyenoord werkt momenteel hard aan de invulling van de nieuwe technische leiding. Volgens Krabbendam wordt binnenkort duidelijk hoe de directiestructuur eruit gaat zien. De Rotterdammers zijn volgens de VI-clubwatcher ‘ver’ met een nieuwe technisch directeur. “Het is geen oud-speler, maar ik kan er nog niet te veel over zeggen. Het is een verrassende naam, van wat ik nu hoor”, aldus Krabbendam.

Van Wonderen leek in de winterstop op weg naar Feyenoord, maar dat ging niet door na inmenging van hoofdtrainer Robin van Persie. Het lijkt erop dat zijn komst nu definitief van de baan is. “Van Wonderen gaat het niet worden”, zegt Krabbendam.

Gesprekken met Robert Eenhoorn

Ook is er een gesprek gevoerd met Robert Eenhoorn. “Over Eenhoorn zijn ze er nu wel uit dat ze een gesprek met hem moeten voeren. Dat is ook al gebeurd, dus het is niet zo dat hij wordt tegengehouden door mensen”, weet de goed ingevoerde journalist. De weerstand tegen zijn komst als algemeen directeur lijkt inmiddels verdwenen. “Het is niet zo dat kampen het tegenhouden, het verzet is wel gebroken. Er is contact geweest, uiteindelijk kan het bijna niet anders dan dat hij het gaat worden.”

Samenvattend gebeurt er momenteel dus van alles op bestuurlijk vlak bij Feyenoord. De komst van een technisch directeur lijkt dichterbij dan die van een algemeen directeur. “De stand van zaken: er is met Eenhoorn gesproken en de technisch directeur komt eraan. Het werk dat ligt te wachten is gigantisch. Ik weet echt nog niet wie het gaat worden, alleen dat ze ermee bezig zijn en dat het heel snel staat te gebeuren, hoor ik van Feyenoord”, besluit Krabbendam.