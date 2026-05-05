Willy en René van de Kerkhof denken dat zijn allerlaatste kans op een plek in de WK-selectie afgelopen zaterdag heeft verspeeld. De middenvelder speelde volgens de twee PSV-iconen een draak van een wedstrijd tegen Ajax en gaf daarmee een duidelijk signaal af richting Ronald Koeman.

De gebroeders Van de Kerkhof zagen een onherkenbare Veerman. “Ik heb hem nog nooit zó slecht gezien. Hoe kun je nou, als je naar Ajax gaat, zó slecht spelen? Dat is voor mij onbegrijpelijk”, stelt Willy in de Willy en René PSV-podcast van Omroep Brabant. “In onze tijd hadden we een week vrij en stonden we er gewoon”, vult hij aan.

De plek van Veerman in Oranje is al langer onderwerp van discussie. Sinds het EK van 2024 laat bondscoach Koeman de uitblinker van PSV links liggen, tot ieders verbazing. De broers zijn eensgezind: “Hij is een kandidaat voor het WK en speelt zo… Dit is een duidelijk signaal aan Ronald Koeman dat hij niet mee wil naar het WK. Hij heeft zich zaterdag uit de WK-selectie gespeeld”, besluiten ze.

Of Veerman zelf überhaupt nog rekening houdt met het naderende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, is nog maar de vraag. Tijdens de huldiging van PSV begin april reageerde de middenvelder al stellig op liederen vanuit het publiek. Bovendien zou de Volendammer zijn vakantie al hebben geboekt.