Koeman ontvangt ‘duidelijk signaal’: ‘Joey Veerman wil niet mee naar het WK’

5 mei 2026, 14:45
Joey Veerman en Ronald Koeman
Foto: © Imago/Realtimes
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Willy en René van de Kerkhof denken dat Joey Veerman zijn allerlaatste kans op een plek in de WK-selectie afgelopen zaterdag heeft verspeeld. De middenvelder speelde volgens de twee PSV-iconen een draak van een wedstrijd tegen Ajax en gaf daarmee een duidelijk signaal af richting Ronald Koeman.

De gebroeders Van de Kerkhof zagen een onherkenbare Veerman. “Ik heb hem nog nooit zó slecht gezien. Hoe kun je nou, als je naar Ajax gaat, zó slecht spelen? Dat is voor mij onbegrijpelijk”, stelt Willy in de Willy en René PSV-podcast van Omroep Brabant. “In onze tijd hadden we een week vrij en stonden we er gewoon”, vult hij aan.

De plek van Veerman in Oranje is al langer onderwerp van discussie. Sinds het EK van 2024 laat bondscoach Koeman de uitblinker van PSV links liggen, tot ieders verbazing. De broers zijn eensgezind: “Hij is een kandidaat voor het WK en speelt zo… Dit is een duidelijk signaal aan Ronald Koeman dat hij niet mee wil naar het WK. Hij heeft zich zaterdag uit de WK-selectie gespeeld”, besluiten ze.

Of Veerman zelf überhaupt nog rekening houdt met het naderende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, is nog maar de vraag. Tijdens de huldiging van PSV begin april reageerde de middenvelder al stellig op liederen vanuit het publiek. Bovendien zou de Volendammer zijn vakantie al hebben geboekt.

Dat was toch een bevestiging dat Veerman geen topper is.

Ajax - PSV

Ajax
2 - 2
PSV
Gespeeld op 2 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

