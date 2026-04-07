Een opvallend moment tijdens de huldiging van PSV. Het publiek scandeerde dat in het Nederlands elftal hoort, waar hij op reageerde met de woorden: “Ze zoeken het maar uit met z’n allen.”

’s Avonds kwamen de spelers aan op het Stadhuisplein in Eindhoven. Vanaf het bordes spraken ze de supporters toe en zongen ze liedjes. Op een gegeven moment zong het publiek: “Joey in Oranje!” Maar Veerman wilde er weinig van weten. Aan De Telegraaf laat hij weten dat hij al een vakantie heeft geboekt, dus lijkt hij niet te rekenen op WK-deelname.

Artikel gaat verder onder video

Veerman speelde zestien interlands, waarvan zijn laatste op het EK 2024. Bondscoach Ronald Koeman liet bij aanvang van de vorige interlandperiode weten dat hij contact heeft gehad met Veerman. “Ik heb hem verteld dat hij niet keuze nummer 1 of nummer 2 is”, zei de bondscoach. “Het is in eerste instantie een voetbalkwestie, maar het karakter van Joey is anders."

Veerman kreeg na het duel met FC Utrecht (4-3 zege) de vraag wat hij dacht na die uitspraken. “Niks. Ik dacht helemaal niks.” De betreffende journalist van de NOS reageerde: “Je bent heel eerlijk meestal, Joey. Je wilt er niets over zeggen?” Veerman beaamt: “Nee. Geen zin in.”

Overigens zongen de PSV-fans niet alleen over Veerman dat hij in Oranje moet, maar ook over Mauro. Omdat de multifunctionele Braziliaan al langer dan vijf jaar woonachtig is in Nederland, komt hij in aanmerking voor het Nederlandse paspoort. "De situatie is nu dat ik het paspoort kan krijgen, maar als ik dat doe, denk ik dat ik mijn Braziliaanse paspoort moet opgeven. Dat doe ik liever niet", zei hij daarover in mei 2025.