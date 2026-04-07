Marcel Brands gelooft niet dat PSV de komende jaren het Nederlands voetbal zal domineren. De algemeen directeur is op zijn hoede voor clubs als Feyenoord en Ajax, die met vergelijkbare budgetten werken. Op dat gebied laat de Eredivisie zich niet vergelijken met de Bundesliga en is een rol als ‘het Bayern München van Nederland’ volgens Brands niet reëel.

Brands is, verdeeld over twee periodes, al twaalf jaar werkzaam bij PSV. Inmiddels maakte hij al zes kampioensfeesten mee. “Het went nooit”, zegt hij evenwel tegen ESPN tijdens de huldiging. “Het is zo bijzonder om al die mensen weer zo blij en trots te zien. Jong, oud, het maakt niet uit. ‘Voetbal verbindt’ zeggen ze weleens, maar op een dag als vandaag is dat zeker het geval.”

“Elk kampioenschap is anders”, reageert Brands op de vraag hoe hij dit seizoen zal onthouden. “Dit jaar zal de boeken ingaan als het vroegste ooit. En het is voor het eerst bij PSV dat ik meemaak dat we zonder zelf te spelen kampioen worden. Dat is ook weer een nieuwe ervaring. Bij AZ heb ik dat wel eens meegemaakt. Maar vooral dat het de vroegste titel ooit is, blijft hangen.”

Naast zijn functie bij PSV is Brands ook lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Eredivisie CV. Hoe kijkt hij in dat licht naar de enorme overmacht van PSV? “Uiteindelijk wil je een spannende competitie. Ik denk dat dit een uitzondering is, maar wel geen goede uitzondering voor het Nederlandse voetbal”, geeft hij toe. “Aan de andere kant: wij doen ons stinkende best voor PSV en dan ben je vooral trots op de prestatie van de groep, de staf en alle mensen eromheen. Zeker als je ziet dat we een aantal zware blessures hebben gehad en hoe we dat intern hebben opgevangen. Dat is echt knap gedaan.”

Ajax en Feyenoord laten het liggen

Van Ajax en Feyenoord had PSV dit seizoen weinig te duchten. “Er zijn ook andere ploegen opgestaan, die opzien hebben gebaard. Maar onze concurrentie heeft inderdaad veel punten laten liggen. Ik zeg vaak: je moet 25 of 26 wedstrijden winnen om kampioen te worden. Wij zijn nu kampioen geworden met 23 overwinningen. Dat gebeurt niet vaak.”

Over een ‘PSV-hegemonie’ wil Brands niet speculeren, ondanks de derde landstitel op rij. “Ik geloof daar niet in. Dat werd ooit ook over Ajax gezegd: het Bayern München van Nederland. Maar bij Bayern is het zo dat zij qua budget ver boven de rest uitsteken. Dat is bij ons niet het geval. Wij meten ons qua budget met Ajax en Feyenoord. Dus we zullen elk jaar opnieuw alle zeilen moeten bijzetten om te presteren zoals we nu doen. Dat kost energie en vraagt om continu nadenken: hoe blijf je succesvol? We zullen weer een drukke zomer krijgen, dus er staat ons van alles te wachten.”

“Het is fijn dat er in ieder geval rust is bij ons en dat is denk ik ook de basis van succes”, vervolgt Brands. “We zijn niet voor niets al langere tijd bezig om met Peter te verlengen, dat doe je ook niet zomaar. De club staat er stabiel voor, zowel sportief als financieel. Dat helpt.” De komende jaren is er volgens de directeur, wiens contract doorloopt tot medio 2029, nog veel te bereiken. “We willen richting die derde ster. Daarnaast zijn we bezig met de uitbreiding van het stadion. Je ziet vandaag hoeveel jonge mensen langs de route staan die geen plek in het stadion kunnen vinden. Dan weet je dat daar nog werk ligt.”

