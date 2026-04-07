LIVE Huldiging PSV | Volg de festiviteiten in Eindhoven van minuut tot minuut

7 april 2026, 09:00
Huldiging van PSV in 2025
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

PSV wordt vandaag gehuldigd voor het winnen van de 27ste landstitel uit de clubhistorie. De selectie gaat 's middags op de platte kar en meldt zich in de namiddag bij het stadhuis. In ons liveblog volgen we de ontwikkelingen van minuut tot minuut!

De volledige huldiging is live te zien via het officiële YouTube-kanaal van ESPN. De uitzending start om 14.15 uur, net voordat de schaal wordt uitgereikt. Ook op het televisiekanaal van ESPN, en bij de kanalen van Omroep Brabant is de huldiging te zien.

Programma van de huldiging

  • 11.00 uur: wachtruimtes openen
  • 13.00 uur: pleinen toegankelijk voor publiek
  • 13.30 uur: start podiumprogramma
  • 15.00 uur: vertrek selectie vanaf het Philips Stadion (platte kar)
  • Rond 17.15 uur: huldiging op het stadhuis
  • 19.00 uur: einde programma

Huldiging PSV 2026

11:57

Het begint al flink druk te worden rondom het Philips Stadion

Bosz hield nog geen rekening met kampioenschap

PSV werd zondagmiddag kampioen van Nederland door de uitglijder van Feyenoord bij FC Volendam (0-0). Peter Bosz heeft dat duel vanuit huis op de bank gekeken, zo laat hij dinsdagochtend weten bij Radio 538. De trainer geeft aan dat hij zelf het idee had dat de Rotterdammers wel zouden doen wat ze moesten doen: winnen bij Volendam. "Ik had er eerlijk gezegd geen rekening mee gehouden. Maar als het in de zestigste minuut nog steeds 0-0 staat, ga je toch denken: het zou zomaar kunnen." Uiteindelijk speelde Feyenoord gelijk, dus werd PSV kampioen zonder zelf te spelen. Is het niet leuker om kampioen te worden door een eigen overwinning? "Ik zal je eerlijk zeggen: het maakte mij helemaal niks uit."

Het precieze programma

Besloten feestje

Na het binnenhalen van de landstitel vierde de selectie, staf en directie van PSV op zondagavond al een besloten feestje in discotheek De Club. Aanvoerder Jerdy Schouten, die een dag eerder zijn kruisband afscheurde, was daarbij aanwezig op krukken. Ook Malik Tillman en Joël Drommel, die afgelopen zomer vertrokken naar respectievelijk Bayer Leverkusen en Sparta Rotterdam, waren van de partij.

Malik Tillman en Joël Drommel vieren kampioensfeest PSV mee

Bayer Leverkusen-middenvelder Malik Tillman en Sparta-doelman Joël Drommel waren zondagavond aanwezig bij het besloten kampioensfeest van PSV. Beide spelers verruilden Eindhoven afgelopen zomer voor een nieuw avontuur.

Vroegste kampioen ooit

PSV wist zaterdag officieus kampioen te worden door in eigen huis met 4-3 te winnen van FC Utrecht. Doordat nummer twee Feyenoord een dag later met 0-0 gelijkspeelde bij FC Volendam, kon het feest in Eindhoven officieel losbarsten. PSV werd daarmee ook de vroegste kampioen ooit, gekeken naar de datum. Voorheen was dit record ook in handen van de Eindhovenaren, die in 1977/78 op 8 april kampioen werden. Het record van vroegste speelronde is nog niet verbroken. Waar PSV dit seizoen na 29 wedstrijden de schaal binnenhaalde, slaagde AZ daar in 1980/81 na 28 wedstrijden in.

Welkom!

Goedemorgen en welkom in het liveblog voor de huldiging van PSV. De Eindhovenaren vieren dinsdag dat ze voor de 27ste keer landskampioen zijn geworden. In dit liveblog blijf je gedurende de dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de huldiging.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

