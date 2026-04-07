LIVE Huldiging PSV | Volg de festiviteiten in Eindhoven van minuut tot minuut

PSV wordt vandaag gehuldigd voor het winnen van de 27ste landstitel uit de clubhistorie. De selectie gaat 's middags op de platte kar en meldt zich in de namiddag bij het stadhuis. In ons liveblog volgen we de ontwikkelingen van minuut tot minuut!

De volledige huldiging is live te zien via het officiële YouTube-kanaal van ESPN. De uitzending start om 14.15 uur, net voordat de schaal wordt uitgereikt. Ook op het televisiekanaal van ESPN, en bij de kanalen van Omroep Brabant is de huldiging te zien.

Programma van de huldiging

11.00 uur: wachtruimtes openen

13.00 uur: pleinen toegankelijk voor publiek

13.30 uur: start podiumprogramma

15.00 uur: vertrek selectie vanaf het Philips Stadion (platte kar)

Rond 17.15 uur: huldiging op het stadhuis

19.00 uur: einde programma