PSV bevestigt astronomische vraagprijs voor Saibari: 'Lijkt me logisch'

Earnest Stewart weet dat er deze zomer het nodige kan veranderen in de selectie van PSV. De technisch directeur bevestigt in een interview met ESPN dat hij in ieder geval op zoek gaat naar een vervanger van de geblesseerde Jerdy Schouten. Clubs die interesse hebben in , zullen met een enorme zak geld moeten aankloppen.

Tijdens de huldiging van PSV spreekt Stewart van ‘een heel mooi seizoen’. “In die zin dat we afgelopen zomer natuurlijk heel veel mutaties hebben gehad. Dan moet je er toch altijd weer inkomen. Tot oktober is dat best lastig geweest. We wonnen wel wedstrijden, maar dat was vooral op basis van individuele kwaliteiten. Vanaf oktober, na de interlandperiode, hebben we echt uitstekend gespeeld. Dan zie je op een gegeven moment de voorsprong steeds verder oplopen en is het prachtig dat we het op deze manier hebben kunnen afmaken.”

Het aantal tegendoelpunten (40 met nog 5 wedstrijden te gaan) vormt een kleine smet op het seizoen. Of in ieder geval een aandachtspunt. In de vorige twee seizoenen waren dat er 21 en 39 over een heel seizoen bezien. “Je kunt ook naar de andere kant kijken: hoeveel we hebben gescoord”, zegt Stewart. Dat waren er 111 en 103 in de voorbije seizoenen, en nu staat PSV op 82. “Het is nu minder, maar het seizoen is nog niet afgelopen, dus wie weet wat daar nog bij komt. Uiteindelijk hebben we, nogmaals, veel mutaties gehad. We willen graag aanvallend en dominant spelen, creatief zijn. Dit jaar hebben we wat meer tegendoelpunten dan we hadden gewild, en daar gaan we weer over nadenken.”

Het aantal tegendoelpunten is deels verklaarbaar door de offensieve speelstijl van PSV. “Voor een gedeelte hoort dat er zeker bij. Alleen hebben we de afgelopen twee jaar ook op deze manier gespeeld en toen hadden we minder tegendoelpunten. Dus dat is iets waar we met z’n allen weer aan mogen werken, en dat zullen we ook doen.”

Stewart denkt dat PSV op sommige vlakken een minder drukke zomer krijgt dan vorig seizoen. “Vorig jaar hadden we een aantal contracten waarbij we ervoor kozen om niet te verlengen, en een aantal spelers wilde zelf niet verlengen. Dit jaar is dat anders, omdat we meer controle hebben over een groot deel van de spelers. Maar we kennen het voetbal en onze positie als Nederland binnen het Europese ecosysteem. Daar moeten we op inspelen.”

“Hopelijk wordt het niet zo druk als vorig seizoen, maar we hebben ook uitgesproken dat we de selectie graag willen blijven verversen. Dus dat verwacht ik dit jaar ook. Dat hoort er ook bij. We moeten de frisheid behouden en ervoor zorgen dat we met volle energie aan het nieuwe seizoen beginnen. Maar zover is het nog niet, we hebben nog even”, weet de technisch directeur.

Vervanger van Jerdy Schouten

Stewart wordt specifiek gevraagd naar het halen van een vervanger van Schouten. “Jerdy is zaterdag geblesseerd geraakt en zondag zijn we kampioen geworden. Het is nu dinsdag, dus de komende dagen wordt daar meer over duidelijk. Maar het is wel duidelijk dat hij voor een langere periode uitgeschakeld zal zijn, dus daar moeten we op inspelen.”

Hoe denkt Stewart over de uitspraak van trainer Peter Bosz over een mogelijke transfersom van 70 à 75 miljoen euro voor Saibari? “Je hoort in de wandelgangen wat er voor andere spelers gevraagd wordt. Hij is een van de beste spelers van de Nederlandse competitie. Dan is het niet gek dat wij daar ook hoog in de boom zitten. Dat lijkt me logisch. Uiteindelijk zullen we zien hoe het loopt en wat voor interesse er komt, maar het is duidelijk dat hij één van de smaakmakers van de Eredivisie is. We zullen hem niet zomaar laten vertrekken.”

Journalist Wouter Bouwman concludeert: “Geen gek bedrag, je gaat daar gewoon op mikken?” Stewart antwoordt: “Ja, waarschijnlijk wel.”