Als het aan ligt, speelt hij ook volgend seizoen voor PSV. De spits heeft een aflopend contract en moest een aanzienlijk deel van het seizoen missen door blessureleed. Tijdens de huldiging laat hij weten het naar zijn zin te hebben in Eindhoven.

Boadu liep al vroeg in het seizoen een spierblessure en werd eind december geopereerd aan zijn knie. Sinds hij zijn rentree maakte in februari, speelde hij acht officiële wedstrijden, waarvan vijf als invaller. Dinsdag spreekt Boadu tijdens de kampioenshuldiging de wens uit om nog een seizoen bij PSV te spelen.

“Ik hoop dat ik hier nog wat dingen kan laten zien, ik wil nu gewoon nog genieten van de momenten die we nog hebben”, vertelt de 25-jarig aanvaller, die in augustus overkwam van AS Monaco en een contract voor een seizoen tekende. In 12 officiële optredens voor PSV was Boadu goed voor 2 goals.

“Het is een speciaal team, met speciale spelers en een speciale staf. Ik hoop dat ik nog lang deel mag uitmaken van dit team”, laat Boadu verder weten. “Ik heb nog niets getekend, dan moet je bij Marcel (Brands, red.) en Earnest (Stewart, red.) zijn. Als het aan mij ligt, dan blijf ik. Ik laat me verrassen en al mijn verwachtingen overtreffen.”

