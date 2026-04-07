Boadu wil bij PSV blijven: 'Ik laat me verrassen en al mijn verwachtingen overtreffen'

7 april 2026, 17:33
PSV-spits Myron Boadu
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Als het aan Myron Boadu ligt, speelt hij ook volgend seizoen voor PSV. De spits heeft een aflopend contract en moest een aanzienlijk deel van het seizoen missen door blessureleed. Tijdens de huldiging laat hij weten het naar zijn zin te hebben in Eindhoven.

Boadu liep al vroeg in het seizoen een spierblessure en werd eind december geopereerd aan zijn knie. Sinds hij zijn rentree maakte in februari, speelde hij acht officiële wedstrijden, waarvan vijf als invaller. Dinsdag spreekt Boadu tijdens de kampioenshuldiging de wens uit om nog een seizoen bij PSV te spelen.

“Ik hoop dat ik hier nog wat dingen kan laten zien, ik wil nu gewoon nog genieten van de momenten die we nog hebben”, vertelt de 25-jarig aanvaller, die in augustus overkwam van AS Monaco en een contract voor een seizoen tekende. In 12 officiële optredens voor PSV was Boadu goed voor 2 goals.

“Het is een speciaal team, met speciale spelers en een speciale staf. Ik hoop dat ik nog lang deel mag uitmaken van dit team”, laat Boadu verder weten. “Ik heb nog niets getekend, dan moet je bij Marcel (Brands, red.) en Earnest (Stewart, red.) zijn. Als het aan mij ligt, dan blijf ik. Ik laat me verrassen en al mijn verwachtingen overtreffen.”

Doet PSV er goed aan om Myron Boadu te behouden?

  • 5 apr. 12:27
  • 4 apr. 22:55
  • Gisteren, 15:47
Myron Boadu

Myron Boadu
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (14 jan. 2001)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
8
2
2024/2025
Bochum
19
9
2024/2025
Monaco
-
-
2023/2024
Twente
11
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

