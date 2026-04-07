Ibrahim Afellay beleeft het kampioenschap van PSV als assistent-trainer op een compleet andere manier dan tijdens zijn actieve spelerscarrière. Tijdens de huldiging op de platte kar deelt de oud-speler zijn ervaringen, waarbij hij benadrukt dat zijn huidige rol hem extra doet beseffen dat voetbal het mooiste is wat er is.

Afellay, die in januari officieel aansloot bij de technische staf en een contract tekende tot medio 2028, sprak te midden van de festiviteiten van de huldiging dinsdag met ESPN-verslaggeefster Aletha Leidelmeijer. Voor de voormalig international brengt het staan langs de zijlijn een heel andere dynamiek met zich mee. "Als lid van de technische staf beleef je het echt anders", vertelt Afellay. Hij legt uit dat een speler veel meer directe invloed op het veld heeft, terwijl hij nu vooral een ondersteunende rol vervult. "Nu ondersteun ik de jongens, assisteer ik en help waar ik kan. Ik zie mezelf absoluut niet als trainer, ik ben gewoon een van de jongens." Hij geeft aan dat hij op de bank minder zenuwachtig is dan vroeger, omdat hij intens meeleeft maar verder weinig kan doen. "Je leeft intens mee met de jongens en hoopt dat ze zich goed ontwikkelen. Maar veel meer dan dat kun je niet doen. Het voordeel is dat ik de ervaring heb van eerdere kampioenschappen, waardoor je dit soort momenten extra bewust beleeft. Het maakt voetbal echt het mooiste wat er is", voegt hij daaraan toe.

In het succeselftal van de Eindhovenaren is er één speler die volgens Afellay in het bijzonder lof verdient. Hij deelt een groot compliment uit aan Mauro Júnior, die dit seizoen al ruim dertig officiële wedstrijden speelde voor de landskampioen. "Hij is echt de motor van het elftal, zwaar ondergewaardeerd", zegt Afellay over de Braziliaan.

Ook voor de nieuwere gezichten in de selectie, zoals Dennis Man, heeft de assistent-trainer een duidelijke boodschap. De Roemeense vleugelaanvaller kwam afgelopen zomer over van Parma en was in zijn debuutseizoen direct goed voor tien competitiedoelpunten. Man keek zijn ogen uit tijdens de huldiging en genoot zichtbaar. "Dennis kwam naar me toe en zei: 'dit heb ik nog nooit meegemaakt'", laat Afellay weten. Zijn reactie aan de kersverse kampioen was even nuchter als duidelijk: "Ik zei: ja, dan moet je nog harder gaan lopen, want dan ga je dit soort dingen nog vaker meemaken."