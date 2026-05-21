Ajax-supporters zingen beledigende teksten in Volendam

Supporters van Ajax zongen donderdagavond een beledigend lied over FC Groningen. Tijdens de onderlinge play-offwedstrijd klonk minutenlang 'alle boeren zijn homo' vanaf de tribunes van het Kras Stadion in Volendam. Later werd ook ‘kankerboeren’ gezongen.

Ajax en Groningen troffen elkaar in de halve finale van de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Toen Ajax met 2-0 aan de leiding ging, zongen de fans de beledigende teksten over Groningen. Later zongen de Ajacieden ook nog 'wat zijn die boeren stil'.

De rivaliteit tussen Ajax en Groningen is recent opgelaaid. In de slotfase van vorig seizoen pakte Groningen een laat punt tegen Ajax, dat daardoor de landstitel misliep. Het leidde tot heetgebakerde taferelen op het veld. In december vorig jaar lieten Ajax-fans een wedstrijd tegen Groningen doelbewust staken, waarmee ze ook kwaad bloed zetten bij de noorderlingen. In maart van dit jaar zouden Groningen-fans de supportersbussen van Ajax hebben bekogeld.

'Alle boeren zijn homo' klinkt vaker

'Alle boeren zijn homo' is geen nieuw lied in de voetballerij. In 2017 brak PSV nog met eSporter Tony Kok, die dezelfde tekst op X had gezet. In België werd Benito Raman in 2015 door zijn club AA Gent geschorst nadat hij het lied bezigde. In 2019 moest Leandro Trossard zich verontschuldigen, nadat hij op het kampioensfeest hetzelfde lied zong.