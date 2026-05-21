Live voetbal 11

Ajax-supporters zingen beledigende teksten in Volendam

21 mei 2026, 20:23
Ajax - FC Groningen
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Supporters van Ajax zongen donderdagavond een beledigend lied over FC Groningen. Tijdens de onderlinge play-offwedstrijd klonk minutenlang 'alle boeren zijn homo' vanaf de tribunes van het Kras Stadion in Volendam. Later werd ook ‘kankerboeren’ gezongen.

Ajax en Groningen troffen elkaar in de halve finale van de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Toen Ajax met 2-0 aan de leiding ging, zongen de fans de beledigende teksten over Groningen. Later zongen de Ajacieden ook nog 'wat zijn die boeren stil'.

Artikel gaat verder onder video

De rivaliteit tussen Ajax en Groningen is recent opgelaaid. In de slotfase van vorig seizoen pakte Groningen een laat punt tegen Ajax, dat daardoor de landstitel misliep. Het leidde tot heetgebakerde taferelen op het veld. In december vorig jaar lieten Ajax-fans een wedstrijd tegen Groningen doelbewust staken, waarmee ze ook kwaad bloed zetten bij de noorderlingen. In maart van dit jaar zouden Groningen-fans de supportersbussen van Ajax hebben bekogeld.

'Alle boeren zijn homo' klinkt vaker

'Alle boeren zijn homo' is geen nieuw lied in de voetballerij. In 2017 brak PSV nog met eSporter Tony Kok, die dezelfde tekst op X had gezet. In België werd Benito Raman in 2015 door zijn club AA Gent geschorst nadat hij het lied bezigde. In 2019 moest Leandro Trossard zich verontschuldigen, nadat hij op het kampioensfeest hetzelfde lied zong.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oscar Garcia

García ruikt kansen voor Ajax in Conference League: ‘Mogelijk favoriet’

  • Gisteren, 15:21
  • Gisteren, 15:21
  • 8
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

  • zo 17 mei, 17:16
  • 17 mei 17:16
  • 13
Frank Van Mosselveld

FC Groningen woest: Van Mosselveld sluit boycot van kraker tegen Ajax niet uit

  • ma 18 mei, 16:31
  • 18 mei 16:31
  • 11
4 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.571 Reacties
1.074 Dagen lid
17.206 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze moeten het weer verpesten

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.571 Reacties
1.074 Dagen lid
17.206 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze moeten het weer verpesten

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Groningen

Ajax
2 - 0
FC Groningen
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws