Een opvallend moment bij de bekendmaking van de selectie van Brazilië voor het WK 2026. Doelman , momenteel actief bij Grêmio, verloor zelfs kort het bewustzijn toen hij hoorde dat hij deel uitmaakt van de Braziliaanse WK-selectie.

De ervaren keeper beleefde het bijzondere moment samen met zijn familie thuis. Op beelden van het camerasysteem in zijn woning is te zien hoe de emoties volledig de overhand nemen zodra duidelijk wordt dat hij is opgenomen in de definitieve selectie van Brazilië.

Weverton besloot de beelden vervolgens zelf te delen via sociale media. “Kijk hier maar rustig naar, want in deze video gebeurt echt van alles”, schreef de doelman bij de opvallende video.

Ancelotti verrast met keuze voor Weverton

De 38-jarige keeper geldt als een van de verrassingen in de selectie van bondscoach Ancelotti. Weverton maakte eerder deel uit van de Braziliaanse WK-selectie in 2022, maar was onder de Italiaanse trainer nog niet eerder opgeroepen.

Toch wist hij uiteindelijk concurrenten als Hugo Souza (Corinthians) en Bento (Al-Nassr) achter zich te houden.

De routinier beleeft bovendien een sterk seizoen bij Grêmio, waar hij sinds dit jaar onder contract staat na zijn vertrek bij Palmeiras. Zijn prestaties in de Braziliaanse competitie zijn uiteindelijk doorslaggevend geweest voor zijn terugkeer bij de nationale ploeg.