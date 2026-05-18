WK-selectie Brazilië: Neymar keert terug en opvallende afwezigen

Bondscoach Carlo Ancelotti heeft maandag de definitieve WK-selectie van Brazilië bekendgemaakt. De grote blikvanger is de terugkeer van , die ondanks een moeizame periode bij Santos ‘gewoon’ deel uitmaakt van de 26-koppige selectie. Tegelijkertijd ontbreken er ook een aantal opvallende namen. Zo zijn onder anderen João Pedro, Andrey Santos en veteraan Thiago Silva buiten de boot gevallen.

Alle ogen zullen op Neymar gericht zijn. De aanvaller van Santos keert terug op een groot eindtoernooi nadat blessures hem de afgelopen jaren regelmatig parten speelden. De inmiddels 34-jarige vedette blijft desondanks hét gezicht van de Seleção. Neymar staat al op meer dan 130 interlands voor Brazilië en is nog altijd de topscorer aller tijden van zijn land. Voor hem lonkt mogelijk zijn laatste wereldkampioenschap.

Ook supersterren als Vinícius Júnior, Raphinha en Alisson Becker behoren vanzelfsprekend tot de selectie. Opvallend is daarnaast de aanwezigheid van Casemiro, die ondanks een wisselvallige periode bij Manchester United nog altijd op het vertrouwen van de bondscoach kan rekenen. Ook talenten als Endrick en Rayan mogen zich opmaken voor hun eerste WK.

Vooral het ontbreken van João Pedro zal vragen oproepen. De aanvaller kende een sterk seizoen bij Chelsea en werd de afgelopen maanden nog regelmatig genoemd als kandidaat voor een plek in de WK-selectie. Ook middenvelder Andrey Santos ontbreekt verrassend genoeg. De controleur gold lange tijd als een van de grootste talenten van Brazilië en leek dicht tegen een selectie aan te zitten.

Daarnaast ontbreekt ook Thiago Silva. De ervaren verdediger, jarenlang een vaste waarde én leider van Brazilië, lijkt daarmee definitief afscheid te nemen van het internationale podium. Met namen als Marquinhos, Gabriel Magalhães en Bremer kiest de bondscoach duidelijk voor een nieuwe defensieve generatie.

Selectie Brazilië:

Keepers: Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)

Verdedigers: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibanez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma)

Middenvelders: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo S. (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Aanvallers: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)