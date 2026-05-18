Goes reageert op harde woorden van analisten: 'Ik dacht dat ik het nodig had om te presteren'

18 mei 2026, 21:48
Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Wouter Goes heeft in Rondo openhartig gereageerd op de felle kritiek die hij de afgelopen seizoenen te verduren kreeg op zijn veelbesproken speelstijl. De centrale verdediger van AZ werd op televisie geconfronteerd met harde uitspraken van analisten, maar geeft aan dat hij inmiddels hulp heeft gezocht en zijn gedrag op het veld bewust heeft aangepast. 

De verdediger lag de afgelopen jaren regelmatig onder een vergrootglas in diverse praatprogramma's. Analisten noemden zijn provocerende acties eerder dit seizoen onder meer "ziek gedrag" en stelden zelfs dat hij "naar de dokter" moest. Hoewel Goes in de Eredivisie negen gele kaarten verzamelde en geen enkele rode prent kreeg, wekte hij regelmatig irritatie op bij tegenstanders en volgers. "Ik heb er zelf niet minder van geslapen, maar het is niet altijd fijn voor de mensen die dichtbij je staan", vertelt het talent. "Je weet dat mensen je niet naar beneden halen om wie je bent als persoon, maar om je spel."

De speler erkent dat hij zich op het veld soms liet meeslepen. "De jongen op het veld is een hele andere jongen dan buiten het veld", legt hij uit. "Er gaat niet per se een masker op, maar ik ben er dan gewoon niet mee bezig. Je bent dan zo bezig met de strijd en in het moment dat je er niet over nadenkt". Goes geeft toe dat hij een tijdlang dacht dat hij zijn provocerende acties nodig had om te presteren. "Als je dan uitzoomt denk je toch wel: je kan hiermee door blijven gaan, maar wat past het best bij mij en hoe ga ik het beste spelen? De laatste maanden speel ik wel met agressiviteit, maar minder met die fratsen."

Om die verandering te bewerkstelligen, verzamelde de sterkhouder van de Alkmaarders een vertrouwd team om zich heen. Naast de komst van oud-international Ron Vlaar bij de technische staf van AZ, schakelde hij mental coaches in. "Die hebben me geholpen om te groeien als mens, maar ook op het veld", verklaart Goes. "Bijvoorbeeld door na te denken voor de wedstrijd wat er kon gebeuren. Voorgaande jaren begon ik de wedstrijd met een 'vol glas' met prikkels en als er dan iets gebeurde dan ging ik gelijk aan, dat glas is nu halfvol."

De centrumverdediger kijkt inmiddels met een positief gevoel terug op de roerige periode rondom zijn persoon. "Het is nog geen gepasseerd station, maar het is een onderdeel geweest en ik ga nu doorknallen", klinkt het ambitieus. "Als ik er nu op terugkijk dan ben ik blij dat het allemaal gebeurd is, want het heeft me wel verder geholpen in mijn carrière."

Het komt wel goed met Goes. Zou de PL iets voor hem zijn? Daar gaat er nóg een schepje bovenop. To be continued…

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
33
1
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52
8
Heerenveen
34
4
51
9
Groningen
34
4
48

