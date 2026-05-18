Volgens Chris Woerts verdienen de analisten van Ziggo Sport een aardig zakcentje bij met hun deelnames aan programma’s als Rondo. De sportmarketeer vertelt tijdens Vandaag Inside dat oud-voetballers als Ruud Gullit zo’n zeven- tot tienduizend euro per uitzending opstrijken. Dat zorgt voor enorme verbazing aan de talkshowtafel.

Het onderwerp komt op tafel als Vandaag Inside terugblikt op de laatste uitzending van Studio Voetbal, die zondag plaatsvond. Tina Nijkamp denkt dat niet veel mensen daar wakker van liggen, aangezien de kijkcijfers flink bleken te dalen.

René van der Gijp: “Als je aan Ruud Gullit vraagt hoeveel mensen er naar Ziggo Sport kijken, zegt hij: dat maakt niet uit. Daar maakt niemand zich druk om. Dan denk ik: dan zou ik daar niet gaan zitten.” Tina Nijkamp weet dat de voetbaltalkshow van Ziggo Sport zo’n zestigduizend kijkers haalt. “Dat is wel een duur programma, want die grote jongens die daar zitten willen wel wat bagage krijgen”, weet Johan Derksen.

Sportmarketeer Chris Woerts haakt daar snel op in: “Die jongens die daar zitten, zoals Gullit, krijgen daar écht veel geld voor. Die verdienen zo’n zeven- tot tienduizend euro per aflevering.” Onder meer Wilfred Genee reageert stomverbaasd. “Denk je dat echt? Zo’n bedragen?!”, aldus de presentator.

“Kunnen wij niet naar Ziggo?”, grapt Derksen. Woerts vertelt vervolgens een anekdote dat hij Johan Cruijff eens naar SBS6 wilde halen als talkshowgast. “Die vroeg tachtigduizend euro per uitzending”, lacht hij.