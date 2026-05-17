Te Kloese verbaast ESPN met handelswijze rond Borges: ‘Dit is toch jóuw functie?!’

Dennis te Kloese is zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie geconfronteerd met diverse ‘miskopen’ van Feyenoord, zoals Casper Tengstedt en Gonçalo Borges. De vertrekkend algemeen directeur van Feyenoord verbaasde onder meer Fresia Cousiño Arias, Hans Kraay junior en Mario Been met zijn uitspraken over het tweetal.
Te Kloese haalde Borges en Tengstedt afgelopen zomer naar Feyenoord. Het duo had niet bepaald de beste statistieken bij hun vorige clubs, maar toch gingen de Rotterdammers overstag. Hans Kraay junior vraagt zich af wie er binnen Feyenoord heeft aangedrongen op de komst van spelers als Gonçalo Borges en Casper Tengstedt.
“Het is te makkelijk om te zeggen: die heeft mij dat geadviseerd, dus die heeft daar de schuld van. Als Feyenoord neem je uiteindelijk zelf een beslissing. Je stelt een technische staf samen met de beste intenties en argumenten. Daar gaan veel gesprekken over, je kijkt naar data en ideeën. Dat doe je met spelers net zo goed”, draait Te Kloese wat om de vraag heen.
“Het is te makkelijk om te denken dat je tien transfers doet en dat het tien voltreffers zijn. Je kunt ook kijken naar spelers die voor weinig zijn gehaald en juist goed presteren, zoals Anis Hadj Moussa of Ayase Ueda, die er 25 heeft gemaakt”, vervolgt Te Kloese.
“Maar Borges, 52 wedstrijden, nul goals. Dan denk ik: waarom zouden die spelers bij Feyenoord dan wél de goals maken?”, vraagt Kraay junior hem op de man af. “Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik kan er niet van weglopen”, reageert Te Kloese.
Cousiño Arias: “Maar wat zag jij dan in die spelers waardoor je dacht: we gaan wel dat risico lopen?” Te Kloese verbaast de tafel met zijn reactie: “Er zijn bijvoorbeeld zeventien scoutingsrapporten over een speler als Borges, en die waren allemaal positief. Ben ik dan degene binnen de club die zegt: dit moeten we niet doen?”
Cousiño Arias: “Nou, in principe is dat je functie, toch?”
Het is allemaal makkelijk praten achteraf. In de voetballerij weet je het soms gewoon nooit. Tengstedt nu al een miskoop noemen slaat nergens op. Volgens mij heeft hij gewoon evenveel goals gemaakt als Dolberg, terwijl veel mensen van tevoren juist hoge verwachtingen hadden van Dolberg. Dan zie je maar weer hoe dun die lijn is. Borges is inderdaad voor veel geld gehaald en daar mag best kritiek op zijn, maar wat Dennis te Kloese terecht zegt: pas nou op met spelers direct afserveren. Spelers als Paixão en Sinisterra hadden ook tijd nodig voordat ze echt loskwamen. Niet iedere speler staat er meteen. Het is alleen zo makkelijk om bij ESPN of aan tafel een beetje popiejopie te doen en snel conclusies te trekken. Dennis te Kloese heeft het in ieder geval gewoon rustig, netjes en duidelijk uitgelegd.
