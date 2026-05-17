Live voetbal 2

Koeman laat Premier League-uitblinker Flemming links liggen: '0,0 contact gehad'

17 mei 2026, 12:55
Zian Flemming en bondscoach Ronald Koeman
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Zian Flemming heeft tot zijn eigen verbazing helemaal niets van bondscoach Ronald Koeman vernomen over een mogelijke plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal, zo vertelt hij bij ESPN. De 27-jarige aanvaller maakte dit seizoen indruk door in de Premier League tien keer te scoren namens degradant Burnley.

Door het wegvallen van de geblesseerde Xavi Simons en de aanhoudende zorgen over de fitheid van Memphis Depay, werd de naam van Flemming de afgelopen maanden geregeld genoemd als potentiële WK-ganger. De Burnley-aanvaller behoort voor zover bekend echter niet tot de 55 namen die Koeman deze week als voorlopige spelerslijst indiende bij de FIFA.

Artikel gaat verder onder video

Flemming is ondanks de degradatie met Burnley trots op zijn persoonlijke ontwikkeling, zo vertelt hij bij Goedemorgen Eredivisie. "Ik had het van tevoren niet per se verwacht, maar als ik terugkijk gaat de lijn van mijn carrière wel elke keer met een stapje omhoog. Telkens als ik dat stapje maak, denk ik in het begin altijd: 'Gaat het hier lukken? Hoe gaaf zou het zijn als ik het ook op dit niveau kan laten zien'. En elk jaar, of elke twee jaar, zit er weer een stijgende lijn in en lukt het me linksom of rechtsom elke keer weer om het voor elkaar te krijgen."

Presentator Fresia Cousiño Arias vat samen: "Elke keer een stapje omhoog, volgende stapje Oranje?" Flemming reageert veelzeggend: "Ik kan niemand anders verzinnen die tien goals in de Premier League heeft, toch? Dus de rest mogen jullie zelf invullen." Het lijkt er echter op dat Koeman en consorten nooit (serieus) hebben overwogen om de aanvaller op te roepen voor Oranje. Gevraagd hoeveel contact er heeft plaatsgevonden met de bondscoach en/of de KNVB, zegt Flemming: "Nul. 0,0 contact" Dat verbaast Cousiño Arias en Hans Kraay junior: "Een aantal maanden geleden zat hier Ronald Koeman junior, die zei dat zijn vader hem zeer nauwkeurig volgde", aldus Kraay.

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-speler Joey Veerman

Joey Veerman niét in '55(!)-koppige Oranje-voorselectie' voor WK

  • vr 15 mei, 20:31
  • 15 mei 20:31
  • 10
Memphis Depay

Nog meer zorgen voor Koeman: rentree Depay uitgesteld

  • Gisteren, 20:47
  • Gisteren, 20:47
  • 3
Aston Villa - Liverpool

Dramatische avond voor Liverpool: harde nederlaag tegen Villa, nog geen CL

  • vr 15 mei, 23:00
  • 15 mei 23:00
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Zian Flemming

Zian Flemming
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 27 jaar (1 aug. 1998)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
27
10
2024/2025
Millwall
0
0
2023/2024
Millwall
46
7
2022/2023
Millwall
43
15

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
36
42
79
2
Man City
36
43
77
3
Man Utd
36
15
65
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool
37
10
59

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws