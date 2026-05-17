heeft tot zijn eigen verbazing helemaal niets van bondscoach Ronald Koeman vernomen over een mogelijke plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal, zo vertelt hij bij ESPN. De 27-jarige aanvaller maakte dit seizoen indruk door in de Premier League tien keer te scoren namens degradant Burnley.

Door het wegvallen van de geblesseerde Xavi Simons en de aanhoudende zorgen over de fitheid van Memphis Depay, werd de naam van Flemming de afgelopen maanden geregeld genoemd als potentiële WK-ganger. De Burnley-aanvaller behoort voor zover bekend echter niet tot de 55 namen die Koeman deze week als voorlopige spelerslijst indiende bij de FIFA.

Flemming is ondanks de degradatie met Burnley trots op zijn persoonlijke ontwikkeling, zo vertelt hij bij Goedemorgen Eredivisie. "Ik had het van tevoren niet per se verwacht, maar als ik terugkijk gaat de lijn van mijn carrière wel elke keer met een stapje omhoog. Telkens als ik dat stapje maak, denk ik in het begin altijd: 'Gaat het hier lukken? Hoe gaaf zou het zijn als ik het ook op dit niveau kan laten zien'. En elk jaar, of elke twee jaar, zit er weer een stijgende lijn in en lukt het me linksom of rechtsom elke keer weer om het voor elkaar te krijgen."

Presentator Fresia Cousiño Arias vat samen: "Elke keer een stapje omhoog, volgende stapje Oranje?" Flemming reageert veelzeggend: "Ik kan niemand anders verzinnen die tien goals in de Premier League heeft, toch? Dus de rest mogen jullie zelf invullen." Het lijkt er echter op dat Koeman en consorten nooit (serieus) hebben overwogen om de aanvaller op te roepen voor Oranje. Gevraagd hoeveel contact er heeft plaatsgevonden met de bondscoach en/of de KNVB, zegt Flemming: "Nul. 0,0 contact" Dat verbaast Cousiño Arias en Hans Kraay junior: "Een aantal maanden geleden zat hier Ronald Koeman junior, die zei dat zijn vader hem zeer nauwkeurig volgde", aldus Kraay.