Raheem Sterling wekt medelijden bij analisten: 'Dit heeft iets pijnlijks'

17 mei 2026, 14:20
Raheem Sterling bij Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

De analisten van ESPN hebben medelijden met Raheem Sterling. De Engelsman, in februari nog als stuntaanwinst binnengehaald door Feyenoord, heeft zondag een basisplaats in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, waarin de Rotterdammers op bezoek gaan bij PEC Zwolle.

Bij het duel in het MAC³PARK Stadion staat feitelijk niets meer op het spel. Feyenoord is al zeker van de tweede plaats, en daarmee een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Champions League. PEC begint op zijn beurt als nummer dertien van de ranglijst aan de wedstrijd, en weet al dat het zowel de play-offs om Europees voetbal als die tegen degradatie gaat ontlopen.

Stirling begint in Zwolle voor het eerst sinds begin april (FC Volendam-thuis, 0-0) weer eens in de basis bij Feyenoord, waar vaste krachten als Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe niet eens bij de selectie zitten. Het wordt voor de Engelsman zijn achtste optreden namens de Rotterdammers. Tot op heden kwam hij niet tot scoren en bleef zijn concrete bijdrage beperkt tot één enkele assist.

'Dat is in alles onwijs tegengevallen'

De opstelling van Feyenoord wordt besproken in De Eretribune op ESPN. "Dat je Sterling nog een wedstrijd gunt, dat vind ik vrij normaal", zegt Karim El Ahmadi. Bram van Polen zegt het 'ergens nog wel sneu' te vinden voor de Engelsman. "Ik heb nog wel met hem te doen ook. Hij heeft waarschijnlijk van tevoren wel een beeld gehad, dat hij in de Eredivisie wel tot zijn recht zou komen. Dat is natuurlijk in alles onwijs tegengevallen. Ik weet niet of je hem hier een plezier mee doet. Ik vind het ook wel tragisch, een beetje. Ik vind het wel iets sneus hebben."

'Sterling gaat echt niet bij Feyenoord blijven'

Ronald Waterreus vindt het op zijn beurt ook 'iets pijnlijks hebben'. "Hij zal wel een liefhebber zijn, dat hij wil spelen", denkt de oud-keeper van PSV. De analisten verwachten niet dat Sterling zijn kunsten ook volgend seizoen in De Kuip gaat vertonen. "Die kans acht ik wel heel klein", zegt Waterreus. Hoewel deze week naar buiten kwam dat Feyenoord aan een verlenging van zijn aflopende contract zou werken, denkt ook Van Polen dat het klaar is: "Die gaat echt niet blijven."

PEC - Feyenoord

PEC Zwolle
0 - 2
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
7
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
34
26
65
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

