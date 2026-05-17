Verbijstering in studio van ESPN: ‘Die zitten met hun kop al op Ibiza!’

Voor Go Ahead Eagles lijkt het seizoen één wedstrijd te lang te duren. Bram van Polen concludeert halverwege de uitwedstrijd tegen NEC dat de spelers van de Deventenaren ‘met hun kop al op Ibiza zitten’.

Go Ahead Eagles begon de laatste speelronde van het Eredivisie-seizoen op een twaalfde plaats en lijkt niet meer te gaan stijgen op de ranglijst. De ploeg van trainer Melvin Boel kreeg in de eerste helft tegen NEC werkelijk alle hoeken van het veld te zien en mocht van geluk spreken dat de achterstand bij rust slechts 2-0 was, door twee doelpunten van Noé Lebreton.

Artikel gaat verder onder video

Van Polen zag dat Go Ahead Eagles er in de eerste helft niet aan te pas kwam in De Goffert. “Ze kunnen die goal van Go Ahead net zo goed op de middenlijn zitten, het is niet normaal”, zegt de analist en oud-voetballer van PEC Zwolle bij ESPN. “De spelers van Go Ahead zitten met hun kop al op Ibiza, denk ik. Het is één groot spervuur van aanvallen van NEC. Die zijn echt helemaal los.”

“Go Ahead Eagles heeft natuurlijk nergens om echt voor te spelen”, vult collega-analist Marciano Vink aan. “Natuurlijk, je wil die wedstrijd altijd zo goed mogelijk spelen… Maar wat NEC doet: daar zit zo’n power en zó’n drive in.”

“Elke aanval is eigenlijk wel mooi. Het is best een wonder dat het pas 2-0 staan. NEC heeft negentien schoten gelost. Er is zóveel beweging, iedereen is in staat om in de zestien te komen. Dat maakt het ook superleuk om naar te kijken”, aldus Vink.