NEC-spits Koki Ogawa waarschuwt Oranje: 'Japan kan wereldkampioen worden'

In Groep F van het komende WK treft Oranje een oude bekende: Japan. De Japanners reizen met vol zelfvertrouwen af naar het eindtoernooi. NEC-spits (28) blikt in een interview met Voetbal International vooruit op de clash met Nederland en zijn eigen WK-droom.

De weg naar het WK was voor Ogawa allesbehalve makkelijk. In 2017 spatte zijn droom uiteen door een zware kruisbandblessure, precies op het moment dat ploeggenoten zoals Ritsu Doan naar Europa vertrokken. "Als ik daar niet geblesseerd was geraakt, was ik toen misschien al naar Europa gekomen", blikt de spits terug. "Ik was blij voor Doan, maar ook jaloers. Ik wilde ook dolgraag."

Strijd met Ueda

Uiteindelijk kwam die Europese kans via Nijmegen. Bij NEC kende Ogawa een wisselvallig seizoen met acht goals, waardoor hij zijn basisplaats na de winterstop verloor. "Acht goals zijn gewoon niet genoeg. Dat ik op de bank belandde, ligt volledig aan mezelf."

De concurrentie in de Japanse spits is bovendien moordend door de vorm van Feyenoorder Ayase Ueda. De topscorer van de Eredivisie krijgt waarschijnlijk de voorkeur van bondscoach Moriyasu. Ogawa: "Ayase was dit seizoen geweldig. Philippe Sandler pestte me er bij NEC steeds mee als hij weer scoorde. Maar op een WK weet je het nooit; als ik nodig ben, sta ik er."

Geen ontzag voor Oranje

In Groep F treft Japan naast Tunesië en Zweden ook het Nederlands elftal. Voor Ogawa een pikant affiche. "Het is heel speciaal om tegen Nederland te spelen. Er spelen veel Japanse spelers in de Eredivisie, dus het is een mooi meetmoment. Stel je voor dat ik scoor tegen Nederland... Dan word ik beroemd, haha."

Japan gaat met een missie naar het WK. Na zeges in oefenduels tegen toplanden als Duitsland, Brazilië en Engeland is het respect voor de grote namen verdwenen. Ogawa waarschuwt het Nederlands elftal dan ook voor de Japanse tactiek. "We kunnen nu wedstrijden controleren én compact verdedigen. We hebben een antwoord op elke tegenstander."