Garcia maakt Belgische selectie bekend: domper voor Mika Godts

15 mei 2026, 13:31   Bijgewerkt: 13:41
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Rudi Garcia heeft de selectie van België voor het WK van deze zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten bekendgemaakt. De bondscoach heeft ervoor gekozen om Ajax-ster Mika Godts niet op te roepen voor de eindronde.

België is op het WK van deze zomer ingedeeld in Groep G. Daarin zullen De Rode Duivels het opnemen tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Iets minder dan een maand voor de start van het toernooi heeft bondscoach Garcia zijn selectie bekendgemaakt. Godts hoopte dat hij zich zou mogen opmaken voor zijn eerste mondiale eindronde nadat hij in maart debuteerde voor de nationale ploeg, maar de keuzeheer heeft hem thuis gelaten.

Grote namen op de lijst bij België zijn Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Napoli), Jérémy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli) en Leandro Trossard (Arsenal). Garcia heeft geen plek in zijn selectie voor spelers die in Nederland actief zijn.

België begint het WK op maandag 15 juni om 21.00 uur tegen Egypte. Zes dagen later, op zondag 21 juni om 21.00 uur, spelen onze zuiderburen tegen Iran. De laatste groepswedstrijd staat op zaterdag 27 juni om 05.00 uur op het programma, als Nieuw-Zeeland de tegenstander is.

Selectie België:

Doelmannen: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (RC Strasbourg).

Verdedigers: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Portugal), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille OSC), Nathan Ngoy (Lille OSC), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Middenvelders: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers FC), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Aanvallers: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Matìas Fernandez Pardo (Lille OSC), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (RC Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Mika Godts

Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
31
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
België
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nieuw-Zeeland
0
0
0

