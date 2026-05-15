Live voetbal

KNVB draait compleet: Dieperink toch niet meer ingezet

15 mei 2026, 13:15
Rob Dieperink tijdens Ajax-Sparta
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De KNVB heeft besloten om Rob Dieperink komend weekend toch niet in te zetten in de Eredivisie, zo meldt De Telegraaf. De scheidsrechter zou eigenlijk als VAR fungeren bij NEC - Go Ahead Eagles, maar hij is nu van die wedstrijd afgehaald.

Vrijdag kwam rond het middaguur naar buiten dat Dieperink begin april in Londen was gearresteerd. De scheidsrechter werd verdacht van ‘betrokkenheid en seksuele communicatie met een minderjarige, het in het bezit hebben van een foto of een pseudofoto van een minderjarige en de seksuele aanranding van dezelfde minderjarige man’. Wegens een gebrek aan bewijs werden de drie aanklachten tegen Dieperink geseponeerd.

Artikel gaat verder onder video

Waar de FIFA heeft besloten om de scheidsrechter, die als VAR van het team van Danny Makkelie mee zou gaan naar het WK, niet meer in te zetten, liet de KNVB in een verklaring aan De Telegraaf weten dat het geen aanleiding zag om Dieperink niet meer aan te stellen voor wedstrijden in de Nederlandse competitie. Komend weekend zou hij als videoscheidsrechter fungeren bij NEC - Go Ahead Eagles.

Nu het nieuws over Dieperink openbaar is, heeft de KNVB toch besloten om hem van de wedstrijd af te halen, zo weet de krant. Dit heeft te maken met ‘de impact van de berichtgeving’. Daardoor zal zondag niet Dieperink, maar Clay Ruperti de VAR zijn bij het duel tussen NEC en Go Ahead Eagles.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Feyenoord

Feyenoord gaat de Champions League in, ondanks zwakke vertoning tegen AZ

  • zo 10 mei, 18:42
  • 10 mei 18:42
  • 12
Overtreding Brittijn

Woede op NOS voor niet tonen 'schandalig moment' bij Feyenoord-Fortuna

  • ma 4 mei, 10:14
  • 4 mei 10:14
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

NEC - Go Ahead

N.E.C.
14:30
Go Ahead Eagles
Wordt gespeeld op 17 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws