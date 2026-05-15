De KNVB heeft besloten om Rob Dieperink komend weekend toch niet in te zetten in de Eredivisie, zo meldt De Telegraaf. De scheidsrechter zou eigenlijk als VAR fungeren bij NEC - Go Ahead Eagles, maar hij is nu van die wedstrijd afgehaald.

Vrijdag kwam rond het middaguur naar buiten dat Dieperink begin april in Londen was gearresteerd. De scheidsrechter werd verdacht van ‘betrokkenheid en seksuele communicatie met een minderjarige, het in het bezit hebben van een foto of een pseudofoto van een minderjarige en de seksuele aanranding van dezelfde minderjarige man’. Wegens een gebrek aan bewijs werden de drie aanklachten tegen Dieperink geseponeerd.

Artikel gaat verder onder video

Waar de FIFA heeft besloten om de scheidsrechter, die als VAR van het team van Danny Makkelie mee zou gaan naar het WK, niet meer in te zetten, liet de KNVB in een verklaring aan De Telegraaf weten dat het geen aanleiding zag om Dieperink niet meer aan te stellen voor wedstrijden in de Nederlandse competitie. Komend weekend zou hij als videoscheidsrechter fungeren bij NEC - Go Ahead Eagles.

Nu het nieuws over Dieperink openbaar is, heeft de KNVB toch besloten om hem van de wedstrijd af te halen, zo weet de krant. Dit heeft te maken met ‘de impact van de berichtgeving’. Daardoor zal zondag niet Dieperink, maar Clay Ruperti de VAR zijn bij het duel tussen NEC en Go Ahead Eagles.